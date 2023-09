Aż 34 nowe miasta w Polsce! W tych miejscowościach szykuje się rewolucja!

Nowe miasta w Polsce od 2024 roku

W rozporządzeniu Rady Ministrów są zawarte zmiany przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta z dnia 14 lipca 2023 roku. Zmiany dotyczą ponad 30 miejscowości na terenie Polski! Projekt rozporządzenia Rady Ministrów trafił do opiniowania m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- We wnioskach o nadanie miejscowościom statusu miasta, lokalne władze podnosiły argument dotyczący istniejących już miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych. Większość miejscowości aspirujących do statusu miasta wcześniej posiadała prawa miejskie, które utraciła, najczęściej w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym - podaje samorząd.pap.pl.

Z czym wiąże się zmiana statusu miejscowości?

Od 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy części dotychczasowych wsi staną się mieszkańcami miast. To, co się przede wszystkim zmieni, to nazwy stanowisk i urzędów: Wójt na Burmistrza, Urząd Gminy na Urząd Miasta. Taka sama zmiana czeka urzędowe druki i pieczątki. Często mieszkańcy oraz władza w takiej wsi w zmianie statusu upatrują szansy na dodatkowe źródła finansowania, przyciągnięcie inwestorów i nowych mieszkańców. To również duży prestiż i szersze możliwości. Ale też nowe zobowiązania na przykład remonty dróg czy chodników.

W poniższej galerii zdjęć przedstawiamy miejscowości, które już od nowego roku oficjalnie zostaną miastami.