To się może stać już wkrótce

Pożar wybuchł w pustostanie przy ulicy Kopernika. Na miejsce szybko dojechały wozy zawodowej straży pożarnej oraz OSP Ośno Lubuskie. Strażacy zaczęli walkę z żywiołem. Płomienie zostały bardzo szybko opanowane. Niestety w pustostanie zostały znaleziono ciała dwóch osób.

Na miejscu długo pracowali policjanci oraz prokurator. Trwa ustalanie przyczyny oraz okoliczności tragicznego pożaru.

To kolejny tragiczny pożar, do którego doszło tego samego dnia w regionie. Również w piątek doszło do pożaru w Torzymiu. Po ugaszeniu strażacy znaleźli zwęglone zwłoki.

