Grand Prix Polski w Gorzowie: Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj? Gorzów 21.06.2025

Grand Prix Polski w Gorzowie dzisiaj o godzinie 19. Bartosz Zmarzlik, pięciokrotny mistrz świata, wraca na tor, na którym rodził się jego talent. W Stali Gorzów jeździł już jako młody chłopak, a potem już w zawodach seniorów był jej zawodnikiem w latach 2011-2022, zanim odszedł do Motoru Lublin. Choć to już trzeci sezon, odkąd nie występuje w Gorzowie, to wciąż zna doskonale gorzowski tor, co potwierdzał w kolejnych startach.

Grand Prix Polski w Gorzowie to dla Bartosza Zmarzlika idealna okazja, aby powalczyć o zwiększenie przewagi w klasyfikacji generalnej. Po triumfie w Manchesterze Polak ma 11 punktów więcej niż Australijczyk Brady Kurtz. Poza Zmarzlikiem w Gorzowie zobaczymy jeszcze dwóch Polaków: Dominika Kuberę i Oskara Palucha, który otrzymał dziką kartę

Bartosz Zmarzlik broni tytułu mistrza świata i ma szansę znów przejść do historii żużla. Kolejne złoto mistrzostw świata pozwoli mu wyrównać rekord Ivana Maugera i Tony'ego Rickardssona, którzy zdobyli sześć tytułów. 30-latek może również zostać pierwszym zawodnikiem w historii, który zatriumfuje czwarty raz z rzędu. Zmarzlik, który zdobył pięć tytułów mistrza świata w ciągu sześciu lat, wie jak ciężkie czeka go zadanie i jak do niego podejść.

- To naprawdę bardzo trudne. Ale nie myślę o tym w trakcie sezonu. Kiedy zaczynam sezon, nie myślę o rekordach, liczbach ani medalach. Myślę tylko o tym, co będę robić jutro lub w następnym spotkaniu, i co mogę i muszę zrobić – takie rzeczy jak dobry sen po spotkaniu. Te szczegóły są dla mnie najważniejsze. Podchodzę do tego krok po kroku – będę to tak traktować przez cały czas - podkreśla Bartosz Zmarzlik w rozmowie z oficjalnym serwisem FIM Speedway. - To nie jest mój pierwszy raz, kiedy żyję pod taką presją. Czuję tę presję od co najmniej sześciu, a może ośmiu lat. Teraz wszystko jest dla mnie normalne, ponieważ doświadczam tej atmosfery od wielu sezonów - dodał polski mistrz świata.

Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się sobotę 21 czerwca 2025 r. Na godz. 14 zaplanowano sprint czyli kwalifikacje. Początek GP Polski w Gorzowie o godzinie 19. Grand Prix Polski można obejrzeć w telewizji na antenie TTV oraz w internecie na platformie streamingowej MAX (Eurosport Extra).

