Krwawa jatka w Gorzowie! 27-latek w szpitalu po ataku nożem. Sprawca na wolności

2025-08-24

Podczas awantury na osiedlu Staszica w Gorzowie Wielkopolskim doszło do brutalnego ataku. 26-letni mężczyzna ugodził ostrym narzędziem 27-latka. Sprawca jest poszukiwany przez policję, a ranny mężczyzna trafił do szpitala i znajduje się pod opieką specjalistów.

Awantura na ulicy Wyczółkowskiego

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę około godziny 10 rano na ulicy Wyczółkowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Jak podaje portal "Gorzowianin", między dwoma mężczyznami wywiązała się awantura, która przerodziła się w krwawy atak.

Nożownik uciekł

Po ataku, 26-letni sprawca natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła intensywne poszukiwania.

- 26-latek ugodził 27-latka ostrym narzędziem - potwierdziła aspirant Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w rozmowie z tvn24.pl. Funkcjonariusze robią wszystko, aby jak najszybciej zatrzymać niebezpiecznego przestępcę.

Ranny 27-latek został przewieziony do szpitala. Na szczęście, jak informuje policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Motywy działania sprawcy na razie pozostają nieznane. 

