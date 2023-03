Makabryczny wypadek na S3 pod Gorzowem. Rozerwane busy i ciężarówka

Trudno uwierzyć w widok, jaki zastały służby ratownicze po wypadku na S3 pod Gorzowem Wielkopolskim, gdzie zderzyły się: ciężarówka i dwa busy. Jedno z aut dostawczych zostało całkowicie zmiażdżone, a tir w dodatku przebił bariery i spadł ze skarpy, po czym jego naczepa została rozerwana na kawałki. Mniejszym uszkodzeniom, chociaż i tak poważnym, uległ drugi z busów. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 marca, na wysokości Deszczna. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że prowadzący ciężarówkę mężczyzna zahaczył o stojące na pasie awaryjnym busy, doprowadzając do zderzenia. Po jednym pasażerze z każdego busa odniosło obrażenia ciała i trafiło do szpitala, z czego jeden został ciężko ranny. Kierowca tira był trzeźwy - mówi komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jak dodaje, ws. wypadku wszczęto postępowanie, a do wyjaśnienia szczegółowych przyczyn i okoliczności zdarzenia niezbędne będzie powołanie biegłego.

Ojciec i córka zginęli na S3

Dwa miesiące wcześniej na S3, ale pod Międzyrzeczem, doszło do bardzo podobnego wypadku. 21 stycznia jadący kamperem 44-latek i jego 10-letnia córka uderzyli w również stojący na pasie awaryjnym pojazd amerykańskich sił zbrojnych, przed którym stała druga wojskowa ciężarówka. Mężczyzna i dziewczynka zginęli na miejscu, a postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. W tym przypadku również nieodzowna będzie opinia przygotowana przez biegłego.

