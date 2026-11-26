Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 27-29 listopada

Pogoda na najbliższe dni w Gorzowie Wielkopolskim będzie stała pod znakiem rosnącego mrozu. Mieszkańcy nie muszą jednak obawiać się opadów deszczu czy śniegu, ponieważ prognozy na cały weekend są pod tym względem bardzo stabilne. Kluczowa okaże się sobota, która przyniesie diametralną zmianę w wyglądzie nieba w porównaniu do piątku i niedzieli.

Chłodny i pochmurny początek weekendu

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim pod grubą warstwą chmur. W piątek, 27 listopada, niebo będzie w większości zasnute, co mocno ograniczy dostęp słońca. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień tego weekendu. Termometry w najkorzystniejszym momencie dnia wskażą około 2 stopnie Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do około -1°C. Wiatr będzie raczej słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Słoneczna sobota z całodobowym mrozem

Sobota, 28 listopada, przyniesie oczekiwaną zmianę i okaże się najpogodniejszym dniem weekendu. Chmury całkowicie ustąpią, a mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego będą mogli cieszyć się bezchmurnym niebem i słońcem. Za tą poprawą aury pójdzie jednak wyraźne ochłodzenie. Temperatura przez całą dobę pozostanie ujemna, wahając się od -4°C w nocy do około -1°C w ciągu dnia. Nieco silniejszy wiatr, wiejący z prędkością blisko 4 m/s, może potęgować odczucie chłodu.

Powrót chmur i chłodu w niedzielę

Słoneczna pogoda nie utrzyma się długo. W niedzielę, 29 listopada, nad Gorzów Wielkopolski powróci duże zachmurzenie. Będzie to również najzimniejszy dzień weekendu, z temperaturą minimalną sięgającą około -4 stopni. W ciągu dnia termometry nie przekroczą -1°C. Dodatkowo nasili się wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 5 m/s, sprawiając, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Mroźna, ale przede wszystkim sucha pogoda stwarza kilka możliwości na spędzenie wolnego czasu w Gorzowie Wielkopolskim. Sobota, z bezchmurnym niebem, wydaje się idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po parku czy wycieczkę do podmiejskiego lasu, by skorzystać z promieni słońca. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ciepłym ubraniu, ponieważ całodobowy mróz i wiatr dadzą się we znaki. Pochmurny piątek i niedziela, przy braku opadów, również pozwalają na krótsze wyjścia, choć brak słońca może skłaniać do szukania rozrywek w cieplejszych, zamkniętych przestrzeniach.

Dane pogodowe: OpenWeather