Groźny wypadek koło Świebodzina. 6 dzieci w samochodzie

Do wypadku doszło przed godziną 8:30 na drodze wojewódzkiej 276 (odcinek Chociule-Radoszyn). - Na miejscu mamy trzy zespoły ratownictwa medycznego, do tego dwa śmigłowce LPR. Wszyscy poszkodowani są przytomni - powiedział mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w rozmowie z Radiem ESKA.

W sumie mamy aż 9 osób poszkodowanych - to 3 dorosłych i 6 dzieci. Trójka dzieci została zakwalifikowana do natychmiastowej pomocy (kolor czerwony na SOR). 11-latka z urazem czaszkowo-mózgowym została zabrana do szpitala w Zielonej Górze. Uwaga kierowcy - DW nr 276 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują również policjanci i strażacy. Do sprawy wrócimy.

