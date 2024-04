Robili to na oczach ludzi! Miłosne uniesienia na bulwarze w centrum miasta

Miniony weekend upłynął pod znakiem pięknej pogody i sprawił, że mieszkańcy Gorzowa tłumnie wyruszyli w plener, by cieszyć się słońcem i wysoką temperaturą. I to właśnie wtedy - jak informuje ESKA Gorzów News - na Bulwarze Zachodnim w okolicy pomnika Łódki Zacharka miało dojść do gorszących scen. Para zakochanych ludzi postanowiła okazać sobie gorące uczucia w dość nieskrępowany sposób, nie zwracając uwagi na innych spacerowiczów. Nie każdemu może się przecież podobać widok dwójki ludzi uprawiających seks w miejscu publicznym.

Zakochana para pogrążona w miłosnych uniesieniach nie tylko wywołała oburzenie wśród niektórych osób, ale również stała się obiektem do robienia zdjęć i nagrywania filmików, które obiegły sieć i z pewnością nie będą dla niej powodem do dumy. Kochankowie rozpoznani przez znajomych lub bliskich prawdopodobnie przez długi czas będą musieli wstydzić się swojego nieodpowiedzialnego i nieobyczajnego zachowania.

Co grozi za seks w miejscu publicznym?

Warto również pamiętać, że uprawianie seksu w miejscu publicznym może skutkować nie tylko wstydem, ale również poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jest to wykroczenie z art. 140 kodeksu wykroczeń, który mówi jasno, że "kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany". To jednak nie koniec konsekwencji, które mogą grozić pozbawionym zahamowań zakochanym parom, gdyż jeśli swoim zachowaniem zakłócą spokój i porządek publiczny lub wywołają zgorszenie, kara finansowa może wzrosnąć nawet do 5 tysięcy złotych.

