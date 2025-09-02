Nowy Mustang rozbity dzień po zakupie! Pijany 35-latek dachował w Szczytnikach

Anna Kisiel
2025-09-02 16:20

To miał być samochód marzeń, ale skończyło się dramatem i wizytą na komisariacie. W Szczytnikach 35-letni kierowca nowego forda mustanga stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Auto stanęło w płomieniach, a badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Jak ustalił lokalny portal Kalisz24, samochód został kupiony zaledwie dzień wcześniej.

Nowy Mustang rozbity dzień po zakupie! Pijany 35-latek dachował w Szczytnikach

i

Autor: KM PSP Kalisz/ Materiały prasowe
  • 35-letni kierowca w Kaliszu kupił mustanga, a następnego dnia spowodował wypadek, mając ponad promil alkoholu we krwi.
  • Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
  • Wartość zniszczonego w wypadku auta to dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych.
  • Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu jest ogromnym zagrożeniem dla wszystkich uczestników ruchu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 31 sierpnia w miejscowości Szczytniki, w powiecie kaliskim. 35-letni mężczyzna prowadzący żółtego forda mustanga nagle zjechał z drogi i dachował. Pojazd po chwili stanął w ogniu, co dodatkowo spotęgowało dramatyczny przebieg wypadku. Na szczęście kierowca wydostał się z samochodu i nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejsce szybko dotarli policjanci oraz straż pożarna, która ugasiła płonący wrak.

Podczas czynności mundurowi sprawdzili trzeźwość kierowcy. Wynik badania nie pozostawił złudzeń – 35-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu.Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów od trzech do piętnastu lat, a także dotkliwa grzywna – przekazała w rozmowie z "Interią" podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Jak ustalił lokalny portal Kalisz24, kierowca kupił mustanga zaledwie dzień przed wypadkiem. Samochód, który miał być spełnieniem motoryzacyjnych marzeń, został całkowicie zniszczony. Auto warte dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych zamieniło się w wypalony wrak.

Choć zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, nikt nie ucierpiał. Policjanci przypominają jednak, że jazda pod wpływem alkoholu to ogromne zagrożenie nie tylko dla samego kierowcy, ale i dla innych uczestników ruchu. – Na szczęście tym razem obyło się bez ofiar. Jednak konsekwencje tak nieodpowiedzialnego zachowania mogły być tragiczne – podkreśla rzeczniczka kaliskiej policji.

Sprawa trafi teraz do sądu. Oprócz odpowiedzialności karnej 35-latek będzie musiał zmierzyć się z finansowymi skutkami swojego czynu. Grzywna, koszty sądowe i zakaz prowadzenia pojazdów to dopiero początek konsekwencji, które czekają kierowcę. Mustang, który miał dawać radość z jazdy, zakończył swoją historię po zaledwie jednym dniu.

