Wysłała męża do apteki, a sama utopiła córeczki w szambie! Potem Karolina odebrała życie sobie życie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
mrok
2025-09-02 15:33

W tę tragedię nikt nie może uwierzyć. 32-letnia Karolina M. spod Konina wysłała męża do apteki i pod jego nieobecność utopiła ich dwie córeczki w szambie, a potem sama podcięła sobie gardło i też wskoczyła do zbiornika. Znajomi rodziny nie mogą się otrząsnąć. - Nie mieli problemów - mówią i bezradnie rozkładają ręce. A jednak wydarzyło się nieszczęście, które wstrząsnęło całą Polską. Sprawą zajmie się już prokuratura.

Super Express Google News
  • Tragedia wstrząsnęła Helenowem Pierwszym: 32-letnia Karolina M. odebrała życie sobie i dwóm córeczkom.
  • Zrozpaczony mąż odkrył ciała po powrocie z apteki, gdzie wysłała go żona.
  • Mieszkańcy są w szoku, opisując rodzinę jako wzorową i szczęśliwą, co rodzi pytania o przyczyny dramatu.
  • Co doprowadziło do tak niewyobrażalnego czynu i jakie są nieoficjalne ustalenia prokuratury?

To była para jak z obrazka - tak o Karolinie i Mariuszu wypowiada się większość ich znajomych. Karolina pisała o Mariuszu w mediach społecznościowych, że jest wspaniałym tatą dla ich córek. Ich znajomi wspominają, że małżeństwo wszędzie pojawiali się razem, byli uśmiechnięci, życzliwi i serdeczni też dla innych.

- Karolina nie skarżyła się na nic. Była pogodna i zadowolona, gdy dwa dni przed tragedią kupowała z córeczkami u mnie lody - mówi ekspedientka miejscowego sklepu. W innym miejscu wioski, Mariusz zamówił szynkę na przyszłą sobotę.

- Planowali jakąś imprezę - opowiada właścicielka punktu. Świętowania jednak nie będzie…

Matka z córeczkami zginęła w szambie! Tragedia pod Koninem
14 zdjęć

Polecany artykuł:

Wcześniej całą rodziną byli w kościele. W nocy doszło do tragedii. "Pogodni i u…

W niedzielę (31 sierpnia) w samo południe całą rodziną byli jeszcze w kościele. Kilka godzin później wydarzyła się tragedia, której nie sposób zrozumieć. Karolina M.zostawiła list pożegnalny i pod osłoną nocy odebrała życie sobie i swoim córeczkom: 7-letniej Gabrysi i 6-letniej Tosi. Męża wysłała po leki do apteki do pobliskiego Konina. To on, gdy wrócił zauważył ślady na pokrywie szamba. Jego żony i córek nie było w domu, więc szybko zadzwonił po pomoc. Niestety, mimo szybko udzielonej pomocy, nie udało się uratować ani dziewczynek, ani ich matki.

Mieszkańcy Helenowa Pierwszego, nie mogą zrozumieć dramatu, który rozegrał się w niedzielny późny wieczór.

- Całe lato jeździli na rowerach po wsi, a dziewczynki wszystkim głośno mówiły dzień dobry - mówi jedna z mieszkanek wioski. - Dla mnie byli wzorem. Byli tacy pogodni i zawsze uśmiechnięci - dodaje Mariola z Helenowa, która podkreśla, że córki Karoliny były zawsze wesołe. Wszyscy pamiętają, że rodzina Karoliny i Mateusza angażowała się w pomoc innym. - A teraz ich dotknęła taka tragedia - mówią załamani mieszkańcy.

Karolina zajmowała się domem i wychowywaniem małych córek, a jej mąż jest natomiast cenionym w okolicy mechanikiem samochodowym, pasjonatem militariów. W mediach społecznościowych relacjonował sierpniowy urlop w Bornem Sulinowie, na który rodzinnie pojechali na zlot pojazdów militarnych.

- On sam nawet zorganizował u nas w wiosce wystawę takich maszyn. Była grochówka, ognisko. Wszystko wyglądało wspaniale - opowiadają sąsiedzi rodziny.

Dlaczego więc doszło do tragedii? Nieoficjalne informacje są takie, że Karolina zmagała się z kryzysem psychicznym i miała nawet się leczyć. Prokuratura nie chce jednak udzielać zbyt wielu informacji. - Prowadzimy śledztwo w kierunku zabójstwa - mówi Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie. Wiadomo, że dla śledztwa kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych ofiar.

CO WIEMY O MIESZKO R. BRUTALNE MORDERSTWO NA KAMPUSIE UW | Poranny Ring 2025 05 09
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONIN
POLICJA KONIN