Koszmarny wypadek BMW. Auto pędziło 250 km/h!

Przypomnijmy, koszmar rozegrał się w nocy 9 października 2023 roku, kilkanaście minut po północy. 19-letnia Agata W. jechała BMW razem z dwoma pasażerami w wieku 19 i 17 lat. Na prostym młoda kobieta straciła panowanie na autem, które zjechało na pobocze, a następnie na pobliską łąkę, gdzie w pojeździe wybuchł pożar. Gdy na miejsce dotarli strażacy, wszystkie poszkodowane osoby znajdowały się poza pojazdem. Kierująca BMW i 19-latek trafili z obrażeniami do szpitala, natomiast 17-latek zginął na miejscu mimo udzielonej pomocy. Wypadku nie przeżył również pies.

Po zdarzeniu prokuratura informowała, że 19-latka momentami pędziła BMW nawet 250 km/h. Uczestnicy szalonej podróży kręcili również filmiki w aucie przed wypadkiem. Na jednym z nich jeden z pasażerów „dopinguje” kierującą, by nie puszczała gazu. "Nie puszczaj, nie puszczaj, a jak puszczasz to delikatnie" – radzi, a w ostatnich sekundach filmu krzyczy: „Zwolnij, zwolnij, zwolnij!”.

Pierwszy wyrok: półtora roku więzienia

W sierpniu 2024 r. przed Sądem Rejonowym w Ostrzeszowie zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku w Rogaszycach pod Ostrzeszowem.

Młodej kobiecie groziło kara 8 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie wyrok, który wówczas usłyszała, był znacznie łagodniejszy. Kobietę skazano na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zastosowano też wobec niej ośmioletni zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Dodatkowo musi zapłacić nawiązkę dla dwóch pokrzywdzonych w kwocie po 50 tysięcy złotych.

Po apelacji wyrok bardziej surowy

Sprawa trafiła do sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Kaliszu nie miał wątpliwości, co do winy młodej kierującej i 24 września 2025 r. zdecydował o surowszej karze dla Agaty W. Zdaniem sądu, kobieta ma spędzić za więziennymi murami 3 lata, czyli dwukrotnie więcej, niż zasądzono jej wcześniej.

- Kara pozbawienia wolności w tym wymiarze nie tylko spełni przesłanki w zakresie indywidualnego oddziaływania wobec oskarżonej, ale również w zakresie prewencji ogólnej i będzie przestrogą dla innych - mówiła sędzia Maria Siwek-Walczak uzasadniając wyrok.

Wyrok jest prawomocny.

Jak informuje Radio ESKA, na sali rozpraw była również rodzina 17-latka, który zginął w wypadku w Rogaszycach, jednak odmówiła komentarza.

Test: prawo jazdy w 2025 roku. Sprawdź wiedzę: Pytanie 1 z 15 Co oznacza znak „STOP”? Nakaz zwolnienia przed skrzyżowaniem Bezwzględny nakaz zatrzymania się Pierwszeństwo przejazdu Następne pytanie