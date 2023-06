Kalisz. 8-latka brutalnie pobita?! Wstrząsająca relacja matki. Była to próba porwania?

Straszna śmierć 20-latki. Zginęła pod kołami pociągu. Tragedia w Koninie

Tragiczny wypadek w Koninie. We wtorek (20 czerwca 2023) do śmiertelnego potrącenia doszło w okolicy stacji Konin Zachód. Informację o śmierci kobiety potwierdził Polskiej Agencji Prasowej (PAP) we wtorek mł. asp. Szymon Urycki z biura prasowego konińskiej policji.

Wcześniej serwis lm.pl poinformował, że kobieta została potrącona przez pociąg Intercity relacji Suwałki - Świnoujście. Trwa wyjaśnianie okoliczności jej śmierci.

W związku ze zdarzeniem utrudniony jest ruch pociągów.

