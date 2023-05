Straż jechała do śmiertelnego wypadku. Nagle doszło do kolejnej tragedii. 3 osoby nie żyją!

Leszno. Senior potrącił 11-latkę na pasach i uciekł! Zatrzymano go po kilku godzinach

Nie było chwili do stracenia

Dwa śmiertelne wypadki pod Krotoszynem

Dramat rozegrał się w piątek, 26 maja, po godz. 13. Na drodze krajowej nr 15 we wsi Wolenice pod Krotoszynem zderzyły się dwie osobówki - toyota i dacia z ciężarówką MAN. - Śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu marki dacia, 52-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego – powiedziała st. asp. Paulina Potarzycka, oficer prasowa krotoszyńskiej policji.

Do drugiego wypadku doszło pół godziny później na ul. Koźmińskiej, na wyjeździe z Krotoszyna. Wóz strażacki, który jechał z pomocą do pierwszego wypadku w Wolenicach, zderzył się z samochodem osobowym. Po wypadku osobówka wpadła do rowu i przewróciła się na bok, pojazd strażacki zatrzymał się na skraju pobocza. Skutki zdarzenia okazały się dramatyczne.

- W osobówce znajdowały się dwie osoby, 67-letni kierowca i pasażerka, 62-letnia kobieta. Oboje - mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego - ponieśli śmierć na miejscu – dodała st. asp. Potarzycka.

Strażacy nie doznali żądnych obrażeń.

Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin trwały działania służb - a policja prowadziła czynności pod nadzorem prokuratora. Droga krajowa nr 15 była w tym czasie zablokowana. Ruchem kierowała policja, która wyznaczyła objazdy przez Rozdrażew oraz Czarny Sad.