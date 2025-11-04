To najbardziej niedocenione miasto w Polsce. Jest wciąż pomijanym skarbem kraju

Kalisz – najstarsze, a wciąż najbardziej niedocenione miasto w Polsce

Polska pełna jest miast o niezwykłej historii, pięknej architekturze i wyjątkowym klimacie. Które z nich jest jednak najbardziej niedoceniane? Postanowiliśmy zapytać o to sztuczną inteligencję, a odpowiedź była zaskakująca, lecz i w pewien sposób oczywista, bowiem padło na Kalisz.

Najstarsze miasto w Polsce, wspomniane już w II wieku naszej ery przez Ptolemeusza jako Kalisia, nieczęsto trafia na listy najpopularniejszych kierunków turystycznych, a szkoda – bo jak przekonuje AI, Kalisz to prawdziwa perła historii, architektury i kultury, która wciąż czeka na swoje odkrycie.

Kalisz perełką Wielkopolski

Choć Wielkopolska kojarzy się przede wszystkim z Poznaniem, to właśnie Kalisz jest jej najbardziej klimatycznym i historycznie wyjątkowym zakątkiem. Miasto łączy w sobie urok dawnej architektury z atmosferą spokojnego oraz przyjaznego miejsca.

Spacerując po kaliskiej starówce, można poczuć ducha minionych epok - od czasów Piastów po okres rozkwitu przemysłowego. Malownicze uliczki, zadbane parki i zabytkowe mosty nad Prosną sprawiają, że Kalisz nie bez powodu nazywany jest perłą południowej Wielkopolski.

Najbardziej niedoceniane miasto w Polsce - Kalisz [ZDJĘCIA]

Historia Kalisza – od Calisii po współczesność

Kalisz to najstarsze miasto w Polsce, wspomniane już w II wieku n.e. przez Ptolemeusza jako Calisia. W średniowieczu był ważnym grodem królewskim i miejscem wydania Statutu kaliskiego, czyli jednego z pierwszych aktów tolerancji religijnej w Europie. W XIX wieku przeżył rozkwit przemysłu i kultury, by w 1914 roku niemal całkowicie spłonąć podczas działań wojennych. Dziś jednak to urokliwe, odbudowane miasto o bogatej historii, pięknej architekturze i wyjątkowej atmosferze południowej Wielkopolski.

Z czego słynie Kalisz? Atrakcji jest co niemiara!

Choć Kalisz nie jest dużym miastem, ma do zaoferowania zaskakująco wiele. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych lokalizacji wartych odwiedzenia:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

Park Miejski lub Park Przyjaźni

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Katedra św. Mikołaja

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

Baszta Dorotka.