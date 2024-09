Pomysł jest prosty: im więcej książek wypożyczą czytelnicy, tym więcej pieniędzy otrzyma kaliskie schronisko dla zwierząt. Czwartek (19 września 2024 r.) jest pierwszym dniem projektu, który potrwa do końca roku.

- Jego głównym celem jest zachęcenie kaliszan do wypożyczania książek, ponieważ im więcej ich przeczytają, tym większe będzie wsparcie dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście, którego udzieli Fundacja PKO Banku Polskiego - tłumaczy pomysłodawczyni akcji, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Anna Kubiak.

Co mają wspólnego książki i zwierzęta? W Kaliszu całkiem sporo

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu oprócz głównej siedziby przy ul. Legionów 66 dysponuje 10 filiami. Do wszystkich tych placówek od wielu lat można przychodzić ze swoimi zwierzętami w ramach akcji "Pupile widziane mile”. Najnowszy pomysł wpisuje się zatem się w trend łączący tradycyjną działalność biblioteczną z sympatią do zwierząt i z troską o nie.

- Chcemy pokazać, że nasi czytelnicy są empatyczni i los potrzebujących psów i kotów jest dla nich ważny, a poprzez przyjemność czytania można czynić dobro - mówi inicjatorka akcji Anna Kubiak.

Schronisko dla zwierząt w Kaliszu od 2016 r. jest wydziałem urzędu miasta. Wcześniej było administrowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Kalisz. Nic zatem dziwnego, że samorząd włączył się w akcję "Pomaganie przez czytanie". Dla pierwszych czytelników, którzy do końca roku pięć razy przyjdą do biblioteki i wypożyczą książki, Urząd Miasta Kalisza ufundował bezpłatne wejściówki na ekspozycję multimedialną do ratusza.

Kaliska biblioteka liczy, że dzięki akcji pojawią się w jej placówkach nowe osoby. Od 18 września do końca października wszyscy będą mogli bezpłatnie założyć Kartę Czytelnika.

Dramat! Ponad połowa Polaków w ogóle nie czyta książek

Akcja zachęcająca do obcowania z literaturą warta jest poklasku także ze względu na dramatycznie wyglądające wyniki czytelnictwa w Polsce. Według danych Krajowego Instytutu Mediów działającego przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnej książki nie przeczytała ponad połowa Polaków! Jak w szczegółach prezentują się wyniki tych badań?

Ani jednej książki (zarówno drukowanej jak i w wersji elektronicznej), nie przeczytało 56 proc. z nas.

Co najmniej jedną książkę przeczytało 44 proc. badanych, w tym:

1-2 książki przeczytało 16,4 proc.,

od 3 do 4 książek – 10 proc.,

5 i więcej książek - 17,5 proc. Polaków.

Badanie przeprowadzono wśród osób od 16 roku życia.

