Już po raz jedenasty mieszkańcy Kalisza będą mogli podzielić część wspólnych pieniędzy, dokonując wyboru spośród propozycji, jakie spłynęły w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Pomysły po sąsiedzku. Zdecydowanie najwięcej projektów lokalnych

Spośród 155 zweryfikowanych przez miejskich urzędników pod względem formalnym i merytorycznym projektów mieszkańcy będą mieli do wyboru 29 zadań ogólnomiejskich, 4 zielone i 122 lokalne.

Głosowanie rozpocznie się 23 września.

Giełda pomysłów z największej puli, czyli zadań lokalnych, zawiera m.in. projekty:

fontanny wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów i szafy bibliotecznej przy Skwerze Sybiraków za 80 tys. zł,

siłowni zewnętrznej przy ul. Ukraińskiej obok parkingu przy Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym za 89 tys. zł,

rozbudowy terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok za 140 tys. zł,

stworzenia miejsc relaksu i nasadzeń na Polach Marsowych na os. Dobrzec również za 140 tys. zł.

W grupie zadań lokalnych kaliszanie będą mogli głosować także m.in. na modernizację chodników i parkingów, zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup nowości książkowych dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, rozbudowę placów zabaw czy zamontowanie trampolin zewnętrznych w Parku Przyjaźni.

Wśród 29 zadań zakwalifikowanych jako ogólnomiejskie znalazły się na przykład:

modernizacje boisk przy niektórych kaliskich szkołach,

koncert Michała Szpaka za 375 tys. zł,

koncert hip-hopowy – SkillHill za 130 tys. zł,

zakup defibrylatorów dla każdego osiedla i sołectwa w Kaliszu za 234 tys. zł.

Z kolei na liście zadań zielonych kaliszanie będą mogli głosować choćby na:

budowę tężni solankowej w parku przy ul. Juliana Tuwima za 470 tys. zł,

budowę zielonego skweru na Serbinowie wraz z wybiegiem dla psów za 185 tys. zł,

stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej ul. Polnej za 195 tys. zł.

Już niebawem rozpocznie się powszechne głosowanie nad ostatecznym kształtem budżetu obywatelskiego. W formie internetowej wybory potrwają od 23 września do 4 października 2024 r., zaś głosowanie tradycyjne - od 23 września do 27 września 2024 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 23 października 2024 r.

O co chodzi z tym budżetem obywatelskim? Wyjaśniamy

Czym jest budżet obywatelski? To znajdująca z roku na rok coraz więcej zwolenników wyjątkowa metoda podziału części wydatków publicznych. Polega na tym, że to sami mieszkańcy decydują, na jakie cele zostanie przeznaczona określona pula miejskiego budżetu. W jaki sposób? Najpierw mają prawo do zgłaszania własnych pomysłów. A potem - do głosowania, które z nich zasługują na poparcie, czyli na co te pieniądze zostaną wydane.

Jak to robią inni? Polskie miasta kipią pomysłami

