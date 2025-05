12-latek staranowany przez ciężarówkę! Koszmarny wypadek w Grzymałkowie

Gdzie leżą Końskie? Co ciekawego można zobaczyć w Końskich? Ilu ma mieszkańców?

Grzymałków. Wypadek 12-latka. Potrącił go kierowca ciężarówki

Jako ciężki jest określany stan 12-latka, który został potrącony w Grzymałkowie pod Kielcami. Do wypadku doszło w poniedziałek, 5 maja, na ul. Świętokrzyskiej, przed godz. 14. Chłopca zabrał z miejsca zdarzenia śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportował go do szpitala, gdzie z uwagi na obrażenia ciała nadal przebywa.

Chłopiec został potrącony, gdy jechał hulajnogą elektryczną w kierunku sąsiedniego Mniowa. W tym samym kierunku podróżował 37-latek prowadzący ciężarówkę, który uderzył w poszkodowanego w czasie manewru wyprzedzania. Przyczyny wypadku nie są na razie znane, kierujący pojazdem ciężarowym mężczyzna był trzeźwy.

- Wiemy, że chłopiec miał uprawnienia do poruszania się hulajnogą elektryczną - przekazała "Super Expressowi" asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komenda Miejskiej Policji w Kielcach.

Jak dodaje kobieta, mundurowi nadal gromadzą materiał dowodowy, by wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.