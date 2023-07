Koparka przewróciła się do góry gąsienicami! Kierowca nie żyje

Bieliny. Śmiertelny wypadek, nie żyje trzech pieszych

Makabryczny wypadek w miejscowości Bieliny w woj. świętokrzyskim. Jak podaje Radio Kielce, do tragedii doszło we wtorek, 25 lipca około godz. 22.50. Samochód marki ford kierowany przez 19-latka potrącił trzy osoby. Jak wynika z ustaleń policji, kierujący stracił panowanie nad autem i wjechał na chodnik. Następnie potrącił trzech pieszych w wieku 41, 44 i 45 lat. Niestety, nie udało się uch uratować. Nastolatek został przewieziony do szpitala. Był trzeźwy w momencie wypadku. Policja ustala okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratora.

