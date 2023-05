Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego trafił do aresztu. Jarosław Główczyński z czterema zarzutami

Boksycka. Tragiczny wypadek, nie żyje pięć osób

Tragedia miała miejsce w niedzielę, 28 maja około godz. 5.00 rano na DK 9 w miejscowości Boksycka koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Samochód osobowy marki mercedes, którym jechał 38-letni mężczyzna, uderzył w fiata punto, którym podróżowało sześć osób. Zginęło aż pięć z nich- niemal cała rodzina, która wracała z wesela. Wśród ofiar są 72-letni kierowca, 43-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta, którzy byli małżeństwem, a także 19-letni wnuk 72-latka. Piąta ofiara to 18-latka, która towarzyszyła 19-letniemu chłopakowi na imprezie. Jedyną ocalałą osobą jest 15-latek, który trafił w stanie ciężkim do szpitala i nadal w nim przebywa.

W szóstkę jechali osobowym punto

Wedle wstępnych ustaleń Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, która bada okoliczności tej tragedii, do zdarzenia doprowadził kierowca mercedesa. - Wstępne ustalenia i zebrany materiał dowodowy wskazują, że do zdarzenia doprowadził 38-letni mężczyzna kierujący mercedesem. Materiał dowodowy zgromadzony przez policję, prokuratora i biegłych na miejscu zdarzenia również potwierdza tę tezę. Kierowca mercedesa został już zatrzymany. W poniedziałek (29 maja przyp. red.) zostaną z nim przeprowadzone czynności - mówi nam Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Krew zatrzymanego 38-latka została pobrana do badań na obecność alkoholu lub narkotyków.

Wiadomo, że pojazd marki fiat, którym podróżowali członkowie rodziny wracającej z wesela nie był dostosowany do przewozu sześciu osób. - W ramach obowiązującego prawa kwestia dodatkowego pasażera jest traktowana jako wykroczenie, ale z racji śmierci kierowcy fiata punto jest to dla śledczych kwestia wtórna - dodaje Prokopowicz. W poniedziałek i wtorek odbędą się sekcje zwłok ofiar wypadku w Boksycce.