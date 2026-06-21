Dariusz Równicki jak Jacek Jaworek? Trzeci dzień wielkiej obławy w Świętokrzyskiem. W akcji prawie 300 policjantów i drony

Tragiczny finał sporu rodzinnego w Mierzawie

Do koszmarnego incydentu doszło w piątek, 19 czerwca, w gminie Wodzisław. Lokalne służby otrzymały zgłoszenie o krwawym ataku podczas rodzinnej kłótni. Kiedy mundurowi zjawili się pod wskazanym adresem, odkryli szokujący widok. Ofiarami napaści zostało starsze małżeństwo:

Teść domniemanego sprawcy zginął na miejscu na skutek zadanych mu ran.

Teściowa z rozległymi obrażeniami, zagrażającymi jej życiu, została przewieziona do placówki medycznej, gdzie specjaliści próbują ją uratować.

Agresor natychmiast zbiegł, co zainicjowało w całym województwie świętokrzyskim stan podwyższonej gotowości i szeroko zakrojone poszukiwania.

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Policja szuka Dariusza Równickiego. Wydano list gończy

Z uwagi na fakt, że dotychczasowe akcje służb nie dały rezultatu, śledczy zdecydowali się na pokazanie twarzy i danych przypuszczalnego mordercy. Wczoraj oficjalnie wydano list gończy za Dariuszem Równickim.

Oto jak wygląda poszukiwany:

Imię i nazwisko: Dariusz Równicki

Wiek: 49 lat

Wzrost: około 180 cm

Włosy: szatyn, krótko ścięty, z widocznymi zakolami

Cechy charakterystyczne: brak tatuaży i blizn

W dniu tragedii miał na sobie jasnoniebieski t-shirt, ciemne dresy i sportowe obuwie. Uciekł, jadąc na czarno-żółtej elektrycznej hulajnodze.

Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo oraz wyrządzenie poważnego uszczerbku na zdrowiu. Może stanowić zagrożenie i niewykluczone, że ukrywa się w pobliskich lasach lub opuszczonych domostwach.

Osoby dysponujące wiedzą o miejscu, w którym może przebywać Dariusz Równicki, proszone są o bezzwłoczny kontakt z policją:

Specjalna infolinia: 516-385-635

Numery alarmowe: 997 lub 112

Podany numer komórkowy to efekt policyjnej akcji, którą zarządził Komendant Wojewódzki w Kielcach. Można pod niego dzwonić, wysyłać wiadomości SMS oraz fotografie. Służby zapewniają pełną anonimowość. Każdy detal może być na wagę złota przy schwytaniu zbiega.

Stróże prawa przypominają również, że za pomoc uciekinierowi w ukrywaniu się grożą surowe sankcje – do 5 lat więzienia.

Dlaczego doszło do zbrodni w Mierzawie?

Społeczność Mierzawy nie może uwierzyć w to, co się stało. Wśród sąsiadów krążą plotki o trwającym od jakiegoś czasu konflikcie w tej rodzinie, ale nikt nie zakładał, że doprowadzi on do rozlewu krwi. Ekipy dochodzeniowe, nadzorowane przez prokuraturę, skrupulatnie analizują miejsce zbrodni, rozmawiają ze świadkami i próbują odtworzyć minuta po minucie przebieg tamtego tragicznego popołudnia.

Obecnie priorytetem dla licznych oddziałów prewencji i kryminalnych jest jak najszybsze zatrzymanie 49-latka, by zapobiec ewentualnym kolejnym atakom.

– Rany boskie co się z ludźmi dzieje!? Oni byli raczej skryci. Darek nie utrzymywał z sąsiadami bliższych kontaktów, razem z żoną Joanną wychowywali 14–letniego syna. Trzy lata temu przeszedł na emeryturę. Mieszkali niedaleko rodziców Joanny – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” jeden z okolicznych mieszkańców.

W akcji bierze udział blisko 300 policjantów. Poszukiwany to były funkcjonariusz, który odszedł ze służby w 2023 roku. Obława prowadzona jest w całym województwie świętokrzyskim. W działaniach wykorzystywane są między innymi psy tropiące, drony, quady oraz policyjny śmigłowiec. Policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego. Mężczyzna wciąż jest na wolności i może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji - powiedziała nam dziś Beata Soboń oficer prasowy KPP w Jędrzejowie. Mieszkańcy niewielkiej Mierzawy nie kryją zaskoczenia tragedią, która rozegrała się w ich spokojnej miejscowości.

Dariusz Równicki a sprawa Jacka Jaworka

Dramatyczne sceny w Mierzawie szybko stały się tematem internetowych dyskusji, gdzie Dariusza Równickiego zestawia się z Jackiem Jaworkiem, mordercą z Borowców. Choć schemat ataku i zniknięcia wydają się zbieżne, to w rzeczywistości sprawy te znacznie się od siebie różnią.

Zbieżności między dwiema tragediami:

Brutalny koniec sporu między krewnymi: W obu sytuacjach gniew skupił się na najbliższych, a przyczyną były narastające przez lata nieporozumienia w rodzinie.

Masowe poszukiwania i ucieczka: Sprawcy tuż po dokonaniu przestępstwa zniknęli. Podobnie jak w Śląskiem, w Świętokrzyskiem w pościg zaangażowano psy, maszyny latające oraz setki funkcjonariuszy.

Strach w lokalnej społeczności: Ze względu na pobliskie lasy, mieszkańcy – analogicznie do sytuacji z okolic Częstochowy – obawiają się opuszczać swoje posesje, bojąc się, że ukrywający się morderca jest gdzieś blisko.

Czym różnią się sprawy Mierzawy i Borowców?