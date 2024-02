Dziewice konsekrowane odnowią śluby. "Radykalne formy są potrzebne Kościołowi"

Co tam się wydarzyło?

Dziewice konsekrowane będą odnawiać swoje śluby. Wcześniej poświęciły swoje życie Jezusowi

Sześć dziewic konsekrowanych, 26 wdów konsekrowanych, jeden wdowiec i jedna pustelnica, żyją w kieleckiej diecezji. W 2 lutego w Bazylice Katedralnej NMP w Kielcach swoje śluby odnowią między innymi dziewice konsekrowane. Uroczystości odbędą się w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego. Msza w Kielcach odbędzie się o godz. 11, ks. prałat Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego, w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną zwraca uwagę na bogactwo indywidualnych form życia konsekrowanego w kieleckiej diecezji.

"Obecnie przygotowują się dwie dziewice i cztery wdowy. Te radykalne formy życia konsekrowanego są potrzebne i ubogacają Kościół"- stwierdza ks. Rusecki w rozmowie z KAI.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w 1997 roku, stanowił papież Jan Paweł II. Pierwszą Polką, która została dziewicą konsekrowaną jest Zofia Prochownik

Kim są dziewice konsekrowane?

W całej Polsce jest ich aż 428. Dziewice konsekrowane, zaślubiają Jezusa Chrystusa, składając śluby zobowiązują się do życia w czystości do końca swoich dni. Dziewice konsekrowane nie żyją w zakonie, same pracują na swoje utrzymanie i dbają o czas na modlitwę. Zwykle zostają nimi kobiety młode, aktywne zawodowo, które chcą poświęcić swoje życie Bogu.

Kto może zostać dziewicą konsekrowaną? Takie warunki trzeba spełnić

Do konsekracji mogą zostać dopuszczone kobiety, które ukończyły 25 lat, nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości, według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim i zostały dopuszczone do konsekracji przez Biskupa Diecezjalnego.

Kandydatka pragnąca przyjąć konsekrację zwraca się bezpośrednio do Biskupa Diecezjalnego, przedstawiając prośbę o rozeznanie i konsekrację oraz opinię księdza proboszcza, życiorys i świadectwo chrztu. Samo przygotowanie do konsekracji trwa od 4 do 5 lat.

