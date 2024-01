Katastrofa w kopalni Pniówek. 10 osób kłamało podpisując dokumenty?

Grabarz z Tik Tok mówi, co dzieje się z prochami, gdy nie mieszczą się do urny

Nie uwierzycie, co robią z prochami

Prokuratura stawia kolejnym ludziom zarzuty po katastrofie w kopalni Pniówek

Gliwicka prokuratura wydała postanowienia o przedstawieniu zarzutów poświadczania nieprawdy w dokumentach 10 kolejnym osobom w śledztwie w sprawie katastrofy w kopalni Pniówek. Przypominamy. W 2022 roku w wyniku wybuchu metanu w kopalni Pniówek zginęło 16 górników i ratowników górniczych. Łącznie podejrzanych w tym postępowaniu jest już 14 osób. Śledczy jednak zaznaczają, że to nie są zarzuty bezpośrednio związane z samą katastrofą.

W najbliższy czwartek, 1 lutego, w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, który niezależnie od prokuratury wyjaśnia przyczyny i okoliczności wypadku w Pniówku, odbędzie się kolejne, siódme posiedzenie komisji powołanej przez prezesa WUG. Po posiedzeniu zaplanowano konferencję prasową.

Na początku grudnia gliwicka prokuratura poinformowała o zarzutach przedstawionych czterem pierwszym pracownikom, zatrudnionym w Pniówku jako metaniarze-pomiarowcy. Chodzi o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej pomiarów stężeń metanu od stycznia 2022 r. do dnia tragicznego wypadku w kwietniu 2022 r. W ocenie prokuratury nie ma podstaw do przyjęcia, że ich zachowanie miało bezpośredni wpływ na zaistnienie katastrofy i jej skutki. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, śledczy nie zdradzają ich treści. Może im grozić kara od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.

Prokuratura prowadzi też inne postępowanie. Trzy dni po katastrofie w Pniówku, w nieodległej kopalni Zofiówka po silnym wstrząsie i wypływie metanu zginęło 10 górników - także ten wypadek jest przedmiotem prokuratorskiego śledztwa.

KOLEJNE WYBUCHY W KOPALNI PNIÓWEK W PAWŁOWICACH Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.