Groził 12-latkowi z Ukrainy siekierą i nożem. 61-latek trafił do aresztu

Dawid Bąk
2026-10-15 9:59

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód nadzoruje postępowanie w sprawie ataku o podłożu narodowościowym, do którego doszło 7 października w Starachowicach. Agresor bez powodu znieważył 12-letniego obywatela Ukrainy, a następnie groził mu śmiercią, wymachując siekierą i nożem.

Budynek Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Na miniaturze mężczyzna w okularach. O areszcie dla sprawcy przeczytasz na SE.
Autor: Marcin Łataś

Agresja wobec 12-letniego obywatela Ukrainy w Starachowicach

Według ustaleń śledczych, głównym powodem napaści była narodowość ofiary. Funkcjonariusze policji natychmiast zjawili się na miejscu i zatrzymali podejrzanego tuż po ataku, zabezpieczając przy nim nóż. Nieoficjalne informacje wskazują, że dramatyczne sceny rozegrały się w jednym ze sklepów przy ulicy Prądzyńskiego w Starachowicach.

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 7 października w jednym ze sklepów na terenie Starachowic. Policjanci interweniowali w związku z incydentem, podczas którego 61-letni mężczyzna miał grozić 12-letniemu chłopcu. Mężczyzna był nietrzeźwy i został zatrzymany. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy - powiedziała nam Klaudia Saramak ze starachowickiej policji.

Podejrzany przyznał się do winy. Zastosowano tymczasowy areszt

Sprawca został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. W trakcie składania wyjaśnień mężczyzna potwierdził, że dopuścił się zarzucanych mu czynów, co będzie teraz weryfikowane przez śledczych.

Z uwagi na ujawnione w sprawie okoliczności prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, a Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu października wniosek ten uwzględnił. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności - informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Kolejne akty nienawiści w regionie świętokrzyskim

To nie pierwszy tego typu incydent wymierzony w obywateli Ukrainy w województwie świętokrzyskim. W ostatnim czasie w Kielcach zarzuty za uporczywe nękanie oraz wulgarne wyzwiska usłyszała para w wieku 54 i 46 lat. Z kolei w Starachowicach, w rejonie zalewu Lubianka, doszło do fizycznej napaści, którą śledczy zakwalifikowali jako atak na tle rasowym. W pobliskim Wąchocku wandale wymalowali sprayem napis „UPA” na pojeździe należącym do obywatelki Ukrainy.

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