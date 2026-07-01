Horror w Kielcach. Pijany 43-latek zaatakował rodzinę siekierą i maczetą

Krwawy atak w Kielcach podczas domowych obowiązków

Dramatyczne sceny rozegrały się w minioną sobotę po południu. Mieszkańcy zajmowali się zwykłymi, codziennymi sprawami, nie spodziewając się najgorszego. Niespodziewanie w domu doszło do brutalnej napaści.

Sprawcą okazał się 43-letni członek rodziny, który był uzbrojony w siekierę i maczetę. Zadał ciosy 44-letniej kobiecie i jej 45-letniemu mężowi. O interwencję błyskawicznie poproszono policję i ratowników medycznych.

– Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Do czasu ich przybycia sprawca zamknął się w jednym z pomieszczeń domu – informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Poszkodowane małżeństwo pilnie przewieziono do placówki medycznej. Z informacji udzielonych przez śledczych wynika, że ich życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Napastnik miał 2,5 promila. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Funkcjonariusze z kieleckiej komendy bez problemu ujęli pobudzonego napastnika. Mundurowi przejęli również groźną broń, którą mężczyzna posłużył się podczas ataku. Od razu zorientowano się, że 43-latek jest pod znacznym wpływem procentów.

Wynik badania stanu trzeźwości nie pozostawił złudzeń – agresor z Kielc wydmuchał prawie 2,5 promila. Zatrzymanego osadzono w policyjnym areszcie do czasu odzyskania trzeźwości.

Gdy alkohol przestał działać, mężczyzna stanął przed obliczem prokuratora. Przedstawiono mu zarzut usiłowania pozbawienia życia 44-latki oraz 45-latka.

Najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie

Ze względu na wagę oskarżeń i drastyczny przebieg zdarzenia organy ścigania wnioskowały o izolację zatrzymanego. Sąd przychylił się do tego żądania i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 43-letniego mieszkańca Kielc.

Za próbę morderstwa agresywnemu kielczaninowi może grozić nawet dożywocie. Dokładne okoliczności i przyczyny tego szokującego ataku w rodzinie bada obecnie policja pod ścisłym nadzorem prokuratury.