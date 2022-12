Połamany roczny chłopczyk trafił do szpitala! Cezary G. skatował własne dziecko?

Kielce. Ojciec znęcał się nad rocznym synkiem. Wkrótce zapadnie wyrok

O sprawie głośni zrobiło się w październiku 2021 roku. Roczne niemowlę trafiło wówczas na Oddział Urazowo Ortopedyczny Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Maluch miał złamaną rączkę i nóżkę. Dziecko było bardzo zaniedbane. Do lecznicy przywiozła je 29-letnia matka, Alicja Ż. Wcześniej opiekę nad chłopczykiem sprawował ojciec, 32-letni Cezary G. Oboje zostali zatrzymani przez policję. Jak informowano potem, Cezary G. usłyszał zarzut znęcanie się nad nieporadnym ze względu na wiek dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie u niego obrażeń ciała. Matka z kolei odpowiada za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy ciążył nad nią obowiązek opieki nad nim. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia, ojcu dwa razy więcej. Para miała trójkę innych dzieci. Zostały one przekazane do rodziny zastępczej.

Jak podaje "Echo Dnia" sprawa będzie miała swój finał 27 grudnia. Informację przekazał sędzia Tomasz Durlej, rzecznik prasowy ds.cywilnych Sądu Okręgowego w Kielcach. Ze względu na charakter sprawy proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad dziećmi powinny być wyższe? TAK NIE Nie mam zdania