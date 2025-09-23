Dramat na osiedlu! Młoda kobieta wypadła z okna

Niespokojna noc w województwie świętokrzyskim. Służby pracowały na osiedlu przy ulicy Bohaterów Warszawy w Kielcach!

Okazało się, że z 6. piętra bloku wypadła młoda kielczanka. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo!

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Szczegóły opisujemy na se.pl.

Kielce: Wypadek na osiedlu. 21-latka wypadła z okna

Informacja o zdarzeniu wpłynęła na policję przed godziną 22:00. Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach przekazała reporterom Radia ESKA, że dyżurny odebrał komunikat o kobiecie, która wypadła z 6. piętra bloku, zlokalizowanego na jednym z osiedli przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Na miejscu interweniowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli czynności wyjaśniające. - Służby natychmiast pojawiły się na wskazanym terenie. Na miejscu ustaliliśmy, że poszkodowaną jest 21-letnia kielczanka. Funkcjonariusze pracowali do późnych godzin nocnych - dodała podkom. Perkowska-Kiepas z kieleckiej komendy.

Dziewczyna jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności niepokojącego zdarzenia. Na ten moment mundurowi nie podają szczegółowych ustaleń. Do sprawy wrócimy w "Super Expressie".

Przypomnijmy - 22 września pisaliśmy o innym dramacie z województwa świętokrzyskiego. Strażak z OSP doznał wstrząsu anafilaktycznego po ugryzieniu przez osę podczas akcji i mimo natychmiastowej pomocy oraz hospitalizacji zmarł 19 września. W poniedziałek, 22 września, strażacy w całej Polsce oddali mu hołd.

