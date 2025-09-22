Tragiczna śmierć strażaka z OSP Michałów. Zmarł po akcji usuwania gniazda os

Jacek Chlewicki
2025-09-22 10:18

Nie żyje druh Sławomir Nocuń z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Strażak doznał wstrząsu anafilaktycznego po ugryzieniu przez osę podczas akcji i mimo natychmiastowej pomocy oraz hospitalizacji zmarł 19 września. W poniedziałek, 22 września, strażacy w całej Polsce oddadzą mu hołd.

Tragiczna śmierć strażaka z OSP Michałów. Ugryzienie osy okazało się śmiertelne

i

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock Tragiczna śmierć strażaka z OSP Michałów. Ugryzienie osy okazało się śmiertelne
  • Nie żyje druh Sławomir Nocuń z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie.
  • 11 września dowodził akcją usuwania gniazda os z balkonu budynku jednorodzinnego.
  • Podczas rozpoznania został ugryziony przez osę, co wywołało wstrząs anafilaktyczny.
  • Na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przewieziono do szpitala.
  • Strażak przez osiem dni walczył o życie, jednak 19 września zmarł.

Nie żyje druh Sławomir Nocuń. Strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie zmarł 19 września w wyniku obrażeń odniesionych podczas działań ratowniczych. Strażak 11 września dowodził akcją usuwania gniazd os w Michałowie. Gniazdo znajdowało się na balkonie budynku jednorodzinnego. - W momencie przyjazdu na miejsce zastępu strażacy udali się na rozpoznanie. W trakcie rozpoznania dowódca tego zastępu został ugryziony przez osę. W wyniku czego wpadł w wstrząs anafilaktyczny - mówi Radiu Eska młodszy brygadier Marcin Żarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

Strażakowi natychmiast udzielono na miejscu pierwszej pomocy. Przyjechała karetka. Nieprzytomnego strażaka przewieziono do szpitala. Niestety po ośmiu dniach nadeszła tragiczna wiadomość. Strażak zmarł. "Zostaniesz na zawsze w naszych sercach..." - napisali strażacy z OSP Michałów.

W poniedziałek (22 września) strażacy oddadzą hołd zmarłemu druhowi. "W związku z informacją o śmierci strażaka ochotnika Sławomira Nocunia z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie oraz prośbą Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, apelujemy o uczczenie pamięci zmarłego druha. Dziś, 22 września 2025 r., o godz. 18:00, we wszystkich jednostkach PSP włączmy sygnały świetlno-dźwiękowe, aby wspólnie oddać hołd druhowi, który odszedł na wieczną służbę" - informuje w komunikacie Państwowa Straż Pożarna.

