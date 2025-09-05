Sierżant Kazimierz ścigał samochód. Pasażerowie skatowali go na śmierć

2025-09-05 9:14

Tego feralnego dnia ruszył w pościg za podejrzanym pojazdem. Kiedy próbował wylegitymować pasażerów, ci zareagowali niespotykaną na co dzień agresją. Starszy sierżant Kazimierz Sobczyk zmarł 4 września. - Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - podkreślają jego koleżanki i koledzy.

Sierżant Kazimierz Sobczyk zginął na służbie

Autor: KGP / Pixabay/ Materiały prasowe Sierżant Kazimierz Sobczyk zginął na służbie
  • Starszy sierżant Kazimierz Sobczyk z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji we Włoszczowie zginął na służbie. Zmarł 4 września 1995 roku. Po latach wspominają go koleżanki i koledzy z policji. 
  • - 17 czerwca 1995 r., po podjęciu pościgu i zatrzymaniu pojazdu, w trakcie próby wylegitymowania pasażerów, został przez nich zaatakowany i pobity - wspominają funkcjonariusze z KGP.
  • We wspomnieniu stróże prawa przypominają, że ich kolega był sumiennym i zdyscyplinowanym policjantem. Otrzymał wiele nagród!

Sierżant Kazimierz Sobczyk zginął na służbie

To miał być dzień służby jakich wiele. 17 czerwca 1995 roku, starszy sierżant Kazimierz Sobczyk ruszył w pościg. Musiał mieć ku temu powody. Pasażerowie podejrzanego pojazdu rzucili się na niego i dotkliwie pobili. - W wyniku doznanych obrażeń ciała zmarł w dniu 4 września 1995 roku - czytamy we wspomnieniu na stronie KGP.

- Starszy sierżant Kazimierz Sobczyk był sumiennym i zdyscyplinowanym policjantem. Rzetelnie i z dużym zaangażowaniem wykonywał powierzone zadania służbowe. Koleżeński i pracowity, cieszył się sympatią współpracowników. Za osiągane wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez przełożonych - wspominają jego koleżanki i koledzy. Dodają przy tym, że Kazimierz zawsze pozostanie w ich pamięci.

Kim był sierżant Sobczyk z komisariatu we Włoszczowie?

Kazimierz Sobczyk swoją służbę w Policji rozpoczął 1 stycznia 1989 r. na stanowisku milicjanta drużyny patrolowej Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Włoszczowie. Początek jego służby zbiegł się przemianami ustrojowymi w naszym kraju. W latach 1989-1995 stróż prawa pełnił służbę kolejno na stanowiskach: milicjanta - kontrolera grupy ruchu drogowego Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, a następnie na stanowisku policjanta Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji we Włoszczowie.

Zmarł w wieku 36 lat. 

