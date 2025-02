Kielce. Żałoba po śmierci weterynarz Karoliny Siedleckiej

Tylko liczba reakcji po śmierci weterynarz z Kielc, dr Karoliny Siedleckiej, jest większa od liczby zwierząt, którym pomogła. 47-latka zmarła nagle w poniedziałek, 24 lutego, z czym nie może się pogodzić wiele osób, które miał okazję ją poznać. W internecie pojawiła się lawina komentarzy, których autorzy wyrażają wielki smutek i ból po odejściu kobiety:

"Pani Karolina była potrzebna tutaj, tutaj spełniała swoje marzenia. Tutaj miała misję do spełnienia. Nie tam "u góry", "Jeszcze niedawno widziałyśmy się w jej gabinecie. Od zawsze leczyła moje zwierzęta i tak wiele jej zawdzięczam. Nie ma sprawiedliwości", "Od rana zastanawiam się czy można rozpaczać po kimś kogo się prawie nie znało i okazuje się że można 💔… Była Pani wyjątkowa Pani Karolino i nigdy nie zapomnę Pani ogromnego serca, empatii i pomocy 🤍", "Jej nikt nie zastąpi" - to tylko niektóre z nich.

W gronie osób żegnających prezeskę Fundacji na Rzecz Zwierząt „Obok Nas” jest m.in. wiceprezydent Kielc Bartłomiej Zapała. Samorządowiec wspomina, że specjalizowała się w pomaganiu ptakom, również tym dziko żyjącym.

- Siłę charakteru i osobowości poznaje się najmocniej w kryzysowych sytuacjach. Kiedy w lipcu po nawałnicy pilnej pomocy potrzebowało kilkaset zwierząt Karolina Siedlecka była przez cały czas na pierwszej linii. Mimo ogromu potrzeb i narastającego zmęczenia nie odmówiła nikomu pomocy. Wiem to bezpośrednio, bo tego dnia tuż przed 20:00 trafiliśmy z Hanna Zapała przywożąc rannego gawrona do gabinetu wypełnionego już pudłami z chorymi ptakami. Uzyskaliśmy pełne wsparcie, pomoc medyczną i instrukcję postępowania na kolejne kilkanaście dni. Teodor mógł dzięki temu wrócić do zdrowia, podobnie jak wiele innych ptaków, które trafiło wówczas do gabinetu na os. Świętokrzyskim - napisał Zapała na swoim profilu facebookowym.

Z kolei pracownicy kieleckiej fundacji dodają, że "nigdy nie zapomną" o kobiecie.

