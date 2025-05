Kielce. Zasłabnięcie na transformatorze. W akcji ratownicy wysokościowi

Cztery zastępy straży pożarnej, w tym ratownicy wysokościowi, ruszyli na pomoc mężczyźnie, który zasłabł na transformatorze przy ul. Olszewskiego w Kielcach. Do zdarzenia doszło w środę, 14 maja, ok. godz. 9.40, a jak informuje Radio Eska, poszkodowany miał doznać ataku epilepsji. Na początku ratowali go koledzy, z którymi prowadził na miejscu zdarzenia jakieś prace. Z uwagi na to, że wszystko działo się 4 metry na ziemią, potrzebna była specjalistyczna pomoc, której udzielili mu m.in. funkcjonariusze z grupy ratownictwa wysokościowego.

- Strażacy wraz z lekarzem ZRM weszli do poszkodowanego znajdującego się pod stałą opieką współpracowników, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. Następnie zabezpieczony na desce ortopedycznej w asyście lekarza i strażaka został przemieszczony w koszu drabiny mechanicznej na ziemię i zabrany do szpitala - poinformowała redakcję "Super Expressu" mł. asp. Beata Gizowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.