Kierowca osobówki poszukiwany! Zostawił na śmierć 42-letniego motocyklistę

2025-08-18 14:06

42-latek zginął w wypadku na wysokości miejscowości Bilcza pod Kielcami, a policja poszukuje drugiego z uczestników zdarzenia: kierowcy osobówki. Do tragedii doszło w niedzielę, 17 sierpnia, w godzinach wieczornych, na drodze krajowej nr 73. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na pasie w kierunku Kielce zderzyli się: kierujący motocyklem i prowadzący drugi pojazd, który uciekł z miejsca wypadku.

Śmiertelny wypadek pod Kielcami. Kierowca osobówki poszukiwany

Śmiertelny wypadek na DK 73 pod Kielcami. Kierowca osobówki poszukiwany

Policjanci z Kielce nie znają jeszcze tożsamości kierowcy osobówki, uczestnika wypadku na wysokości Bilczy na drodze krajowej nr 73. Wszystko działo się w niedzielę, 17 sierpnia, po godz. 20. Z dotychczasowych ustaleń wiadomo tylko, że na pasie w kierunku Kielc doszło do zderzenia 42-letniego motocyklisty i kierującego samochodem osobowym, który następnie uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy mężczyźnie.

- Ofiara była jeszcze reanimowana przez służby ratownicze, ale bezskutecznie - przekazała asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 

Postępowanie mundurowych w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

