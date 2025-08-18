Kierowca osobówki poszukiwany! Zostawił na śmierć 42-letniego motocyklistę

W niedzielę, 17 sierpnia, doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 73 pod Kielcami, w którym zginął motocyklista.

Kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z 42-latkiem, uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja i prokuratura prowadzą intensywne poszukiwania sprawcy.

Śmiertelny wypadek na DK 73 pod Kielcami. Kierowca osobówki poszukiwany

Policjanci z Kielce nie znają jeszcze tożsamości kierowcy osobówki, uczestnika wypadku na wysokości Bilczy na drodze krajowej nr 73. Wszystko działo się w niedzielę, 17 sierpnia, po godz. 20. Z dotychczasowych ustaleń wiadomo tylko, że na pasie w kierunku Kielc doszło do zderzenia 42-letniego motocyklisty i kierującego samochodem osobowym, który następnie uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy mężczyźnie.

- Ofiara była jeszcze reanimowana przez służby ratownicze, ale bezskutecznie - przekazała asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Postępowanie mundurowych w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.