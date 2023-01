Mała bohaterka z Kielc uratowała swego brata przed zatruciem czadem

Zdarzenie miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. 11-letnia dziewczynka, uczęszczająca do klasy piątej szybko zareagowała widząc, że jej starszy, 15-letni brat stracił przytomność. Wszystko działo się w łazience, w którym uwalniał się tlenek węgla. Wcześniej Kingę zaniepokoiło to, że zbyt długo przebywa w pomieszczeniu. Kiedy weszła do środka i zorientowała się, że brat potrzebuje pomocy, skontaktowała się szybko z mamą, która powiadomiła służby. Kinga ułożyła brata w bezpiecznej pozycji, wkrótce na miejscy pojawili się ratownicy.

Uczennica nagrodzona

Nagrodę Iuvenis Forti przyznaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Mała bohaterka odebrała ją od wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz nadbrygadiera Krzysztofa Cioska, komendanta świętokrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej, zastępcy komendanta miejskiego PSP w Kielcach brygadiera Michała Jankowskiego a także Katarzyny Nowackiej, Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty.

- To młoda osoba z bardzo szeroką wiedzą jeżeli chodzi o niesienie pomocy innym, która daje przykład innym młodym. Uratowała życie. Bardzo się cieszę, że takich ludzi nie brakuje w regionie. To kolejna osoba, którą możemy wyróżnić - powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Wzór dla dzieci oraz dorosłych

Z postawy Kingi dumna jest także jej szkoła. - To skromna, wrażliwa dziewczynka, chętna do pomocy. Jest koleżeńska, jej brat to również nasz ubiegłoroczny absolwent. Dużą wagę przywiązujemy w szkole do zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej, organizujemy takowe w naszej świetlicy, zapraszamy ratowników. Kinga sama przyznała, że dzięki temu, czego dowiedziała się na lekcjach przyrody, wiedziała jak się zachować w takiej sytuacji. Dodajmy, że w bardzo trudnej, gdzie chodziło o życie jej bliskiej osoby. Potrafiła zachować zimą krew, jest wzorem zachowania zarówno dla innych dzieci jak też i dorosłych - przyznaje Agnieszka Gągorowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej numer 24 w Kielcach.

Jak się dowiedzieliśmy, jedną z pasji dziewczynki jest malowanie, posiada artystyczne zdolności.