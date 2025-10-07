"Mały Rzym" w Polsce zachwyca turystów. To tu kręcono popularny serial TVP1

Odkryj "Mały Rzym" w Polsce, czyli miasto, które zachwyca turystów i jest tłem popularnego serialu.

To perła województwa świętokrzyskiego z bogatą historią i malowniczymi krajobrazami.

Sprawdź, dlaczego to urokliwe miasto mogło zostać stolicą Polski i co sprawia, że jest tak wyjątkowe.

"Mały Rzym" w Polsce. To perełka woj. świętokrzyskiego

Mianem "małego Rzymu" w Polsce określa się Sandomierz, czyli miasto, które wiele osób kojarzy głównie z serialowym księdzem rozwiązującym zagadki kryminalne. Okazuje się bowiem, że to właśnie obrazy Sandomierza można zaobserwować podczas oglądania serialu "Ojciec Mateusz". Co ciekawe, w miejscowości powstał m.in. Szlak Ojca Mateusza oraz wystawa z planu zdjęciowego dla prawdziwych fanów tejże produkcji.

Sandomierz "małym Rzymem" [ZDJĘCIA]

Sandomierz: miasto z historią i potencjałem

Sandomierz to jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast w Polsce, położone malowniczo na lessowych wzgórzach nad Wisłą. Nazywany często "małym Rzymem" ze względu na swoje położenie na siedmiu wzgórzach, zachwyca nie tylko historią, ale i niezwykłym klimatem.

Spacer po Sandomierzu to bowiem swego rodzaju podróż w czasie - brukowane uliczki, gotyckie i renesansowe kamienice, Bazylika Katedralna, Zamek Królewski i charakterystyczny Ratusz tworzą niepowtarzalną panoramę miasta. W galerii zdjęć powyżej znajdziecie kilka kadrów z miasta, zachęcamy do sprawdzenia.

Sandomierz mógł zostać stolicą Polski

Sandomierz w średniowieczu był jednym z najważniejszych ośrodków Królestwa Polskiego, drugim po Krakowie. To tutaj rezydowali książęta piastowscy, a w zamku często przebywali polscy królowie. Dzięki swojemu położeniu nad Wisłą, w centrum kraju i na ważnym szlaku handlowym, Sandomierz miał wszystkie atuty, by stać się stolicą zjednoczonego państwa polskiego. Historia jednak potoczyła się inaczej i miasto nigdy nie zostało stolicą, ale było jednym z ważniejszych ośrodków w Polsce.