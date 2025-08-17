Tragiczny wypadek w Woli Łagowskiej pod Kielcami.

72-letni motorowerzysta zginął w zderzeniu z fordem, prawdopodobnie nie ustępując pierwszeństwa.

Co doprowadziło do tego, że starszy mężczyzna zignorował znak "stop"?

Wola Łagowska. Motorowerzysta zginął w wypadku. Zderzył się z fordem

Wystarczyła chwila nieuwagi i w Woli Łagowskiej pod Kielcami doszło do śmiertelnego wypadku. Przed godz. 14 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 756 z drogą gminną prowadzący motorower 72-latek zderzył się z osobowym fordem, za kierownicą którego siedział 32-latek. Według wstępnych ustaleń policji błąd popełniła ofiara zdarzenia.

- 72-latek prawdopodobnie nie zastosował się do znaku "stop" i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prowadzącemu osobówkę, który jechał od Łagowa w kierunku Rakowa - poinformowała asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Poszkodowany mężczyzna był jeszcze reanimowany, ale bez skutku. Jak dodaje policjantka, kierujący fordem był trzeźwy. W tej sprawie wszczęto śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.