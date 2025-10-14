Nie żyje 57-letnia kobieta! Została zaatakowana przez byka. Horror pod Starachowicami

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-14 17:58

Do niewyobrażalnej tragedii doszło w gminie Pawłów (woj. świętokrzyskie). Jak podaje Radio ESKA, 57-letnia kobieta została zaatakowana przez byka. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które podjęły heroiczną walkę o życie poszkodowanej. Mimo długiej reanimacji, obrażenia okazały się zbyt rozległe. 57-latka zmarła. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

  • W gminie Pawłów (woj. świętokrzyskie) doszło do śmiertelnego ataku byka na 57-letnią kobietę.
  • Mimo reanimacji, kobieta zmarła na miejscu zdarzenia z powodu rozległych obrażeń.
  • Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii.

Horror w gminie Pawłów. Byk wpadł w szał i zaatakował 57-latkę. Kobieta nie miała żadnych szans

Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie jednego z prywatnych gospodarstw w miejscowości Pawłów, w powiecie starachowickim. To właśnie wtedy do służb wpłynęło zgłoszenie o ataku zwierzęcia na człowieka. Jak podaje Radio ESKA, 57-letnia kobieta znajdowała się w oborze, wykonując codzienne obowiązki. W pewnym momencie została zaatakowana przez byka.

Siła uderzenia zwierzęcia była tak duża, że kobieta odniosła bardzo poważne obrażenia. Na ratunek natychmiast ruszyli ratownicy medyczni i strażacy. Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Niestety, mimo wysiłków medyków, życia poturbowanej kobiety nie udało się uratować.

Polecany artykuł:

Zwęglone ciało w mieszkaniu! Tragiczny pożar w Kielcach

Policja ujawnia pierwsze ustalenia w sprawie śmierci 57-latki

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach pod ścisłym nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i przeprowadzali oględziny, aby precyzyjnie odtworzyć przebieg tego tragicznego zdarzenia. Oficjalne informacje w sprawie potwierdził rzecznik starachowickiej policji.

Około godziny 16:00 w miejscowości Pawłów doszło do tragicznego zdarzenia. W oborze, na terenie jednego z gospodarstw, 57-letnia kobieta została zaatakowana przez byka. Została poważnie poturbowana. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń – poinformował mł. asp. Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Śledczy będą teraz wyjaśniać, co mogło być przyczyną tak agresywnego zachowania zwierzęcia i czy można było uniknąć tej tragedii.

Super Express Google News
Tragiczny wypadek w Pawłowie. Byk zaatakował kobietę
9 zdjęć
Pożegnano właścicielkę mieszkania, w którym doszło do podwójnej zbrodni
Sonda
Czy wiesz, jak udzielać pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE KOBIETA
TRAGEDIA
BYK