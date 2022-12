Dach chlewni runął pod naporem śniegu! Trwa akcja ratownicza pod Kazimierzą Wielką

Trwa akcja ratownicza w miejscowości Krzczonów pod Kazimierzą Wielką, gdzie pod naporem śniegu zawalił się dach chlewni o powierzchni ok. 2,4 tys. metrów kwadratowych - informuje PAP. Do zdarzenia doszło w czwartek, 15 grudnia, w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych, gdy w obiekcie przybywało ok. 400 świń. Nie wiadomo, ile zwierząt udało się uratować, ale na miejscu są już strażacy. - Obecnie na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Teren jest trudno dostępny. Wykonywane jest oświetlenie uszkodzonego obiektu, strażacy przystąpią do stabilizacji budynku i rozpocznie się odgruzowywanie. Na razie trudno oszacować straty - mówi st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskiej straży, którego cytuje PAP.

O sprawie powiadomiony został Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i powiatowy lekarz weterynarii.

- Przypominamy zarządcom obiektów o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania wiszących sopli. Metr sześcienny śniegu może ważyć nawet do 900 kilogramów – dodaje strażak w rozmowie z PAP.

