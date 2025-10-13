Polityk Konfederacji oburzony rzeźbą w Busku-Zdroju! Pisze o "paszkwilu za pieniądze podatników"

2025-10-13 20:31

Rzeźba "Gaja", która została odsłonięta w Busku-Zdroju 27 września br., została skrytykowana przez polityków Konfederacji. Są oni zbulwersowani faktem, że przedstawiona przez autora, Maurycego Gomulickiego, postać przybiera prowokacyjną pozę, jak i tym, że kosztowała ponad 300 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodziły ze środków Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z budżetu Ministerstwa Kultury.

Busko-Zdrój. Rzeźba Gai skrytykowana przez polityków Konfederacji. Kosztowała ponad 300 tys. zł publicznych pieniędzy

Autor: shutterstock, MichalCichy/ X (Twitter)

Busko-Zdrój. Kontrowersyjna rzeźba w ogniu krytyku polityków Konfederacji

Wielkie oburzenie wśród polityków Konfederacji i po prawej stronie sieci - to reakcja na odsłonięcie rzeźby "Gaja" w Busku-Zdroju. Choć do jej prezentacji doszło już 27 września br., zdjęcia postaci nawiązującej do Matki Ziemi obiegły internet dopiero teraz, po tym jak w poniedziałek, 13 października, opublikował je Michał Cichy. 

Busko-Zdrój na ustach całej Polski! Szkoda, że z kolejnego po Kielcach paszkwila zbudowanego za pieniądze podatników. Rzeźba „Gaja”, którą można podziwiać w moim mieście kosztowała 301 tys zł., dzięki temu samemu programowi z którego sfinansowano słynne „Niebo Kielc” - pisze polityk Konfederacji.

Wzbudzająca kontrowersje rzeźba powstała za publiczne pieniądze, z czego prawie 271 tys. pochodziło z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025" z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej autorem jest Maurycy Gomulicki.

Gaja Gomulickiego to rzeźba, która w swej intensywnie czerwonej, lśniącej bryle niesie potężny ładunek symboliczny. Jej gibki, zmysłowy kształt przywołuje postać mitycznej Matki Ziemi – uosobienia płodności, energii i siły witalnej. Czerwień, pojawiająca się regularnie w pracach Maurycego a funkcjonująca w świadomości powszechnej jako symbol krwi i namiętności, intensyfikuje jeszcze mocniej te aspekty, a zarazem sprawia, że figura, kontrastując z zielenią parków i spokojną architekturą, wybrzmiewa mocnym akcentem w sielskim pejzażu Buska-Zdroju. Proces tworzenia rzeźby odzwierciedla niezwykłą, wręcz obsesyjną dbałość artysty o nieskazitelność formy (...) - napisała na profilu facebookowym Nowej Przestrzeni Sztuki Dorota Tworek, tłumacząc inspiracje autora.

