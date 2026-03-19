Polski "mały Rzym" leży na siedmiu wzgórzach. Rozsławił go uwielbiany ksiądz detektyw

Polska pełna jest urokliwych miejscowości - niektóre ośrodki przyciągają turystów architekturą, nietypowym ukształtowaniem terenu, a inne zyskują rozgłos dzięki znanym sylwetkom lub telewizji. Spora część tych lokalizacji to wciąż tajemnica dla wielu podróżników, mimo że skrywają one prawdziwe architektoniczne i kulturowe perełki. Doskonałym dowodem na istnienie takich miejsc jest słynny "mały Rzym", czyli świętokrzyski Sandomierz.

Sandomierz przypomina stolicę Włoch. To "mały Rzym"

Określenie „mały Rzym” przypisano leżącemu w województwie świętokrzyskim Sandomierzowi, o czym informuje Radio Eska. Skąd wzięło się to nietypowe miano? Zadecydowało o tym nieszablonowe usytuowanie miasta oraz wyraźne analogie do legendarnej włoskiej metropolii.

Przechadzając się sandomierskimi uliczkami, łatwo chłonąć średniowieczną atmosferę. Obecność licznych świątyń, historycznych pałaców oraz tajemniczych tras podziemnych potęguje iluzję cofnięcia się w czasie. Podobnie jak prawdziwy Rzym, Sandomierz charakteryzuje się niezwykle bogatymi tradycjami i mnóstwem zabytkowych obiektów sakralnych, udowadniających jego dawną religijną potęgę. Stare kamienice, zabytkowy ratusz, potężne bramy i wąskie przejścia nieodparcie kojarzą się z klimatem dawnej Italii.

Ksiądz detektyw z serialu "Ojciec Mateusz" przyciągnął tłumy

Choć Sandomierz od lat cieszył się uznaniem, prawdziwy turystyczny boom przeżył dopiero po 2008 roku. Dokładnie 11 listopada tamtego roku stacja TVP1 wyemitowała pierwszy odcinek hitowego serialu „Ojciec Mateusz”. Ekranowe śledztwa sympatycznego kapłana pokazywały telewidzom najpiękniejsze zakątki miasta. Na fali tej popularności wytyczono specjalny Szlak Ojca Mateusza, a dla najbardziej zagorzałych sympatyków telewizyjnego formatu stworzono wystawę prezentującą oryginalną scenografię.

Jakie atrakcje skrywa Sandomierz? Lista najważniejszych zabytków

Sandomierz pozostaje jednym z najbardziej urokliwych ośrodków miejskich w naszym kraju. To znakomity wybór na weekendowy wyjazd, wypełniony pieszymi wędrówkami, historycznymi odkryciami i podziwianiem wspaniałych panoram. Dla odwiedzających miasto przygotowano mnóstwo fascynujących punktów na turystycznej mapie. Wśród najważniejszych sandomierskich atrakcji wymienia się:

główny rynek w najstarszej części miasta,

zabytkowy ratusz,

Bazylikę Katedralną Narodzenia NMP,

królewską rezydencję,

malowniczy Wąwóz Królowej Jadwigi,

podziemne korytarze udostępnione do zwiedzania,

słynną Bramę Opatowską,

spacerowe bulwary nad brzegiem Wisły.