Potężne burze i gradobicia przechodzą przez Polskę! To nagranie wywołało lawinę reakcji. IMGW ostrzega

Michał Michalak
2025-09-05 19:55

Burze z lokalnie występujący gradobiciami przechodzą przez Polskę w piątek, 5 września. Do bardzo dużej ulewy doszło m.in. w Skarżysku-Kamiennej, co udało się uchwycić okiem kamery. Jak informują strażacy, towarzysząca burzy wichury przewróciła 6 drzew, a jedna z gałęzi spadła na dwa samochody. Połowa Polski została objęta czerwonymi alertami IMGW.

Skarżysko-Kamienna. Potężna burza i ulewa przeszła nad miastem. Jest nagranie

  • IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia (czerwony alert) przed burzami i ulewnymi deszczami dla większości Polski.
  • Burze charakteryzują się intensywnymi opadami, silnym wiatrem do 70 km/h i możliwym gradem.
  • W Skarżysku-Kamiennej wichura powaliła kilka drzew, ale obeszło się bez poważnych zniszczeń.
  • Jakie są prognozy dla Twojego regionu i gdzie jeszcze odnotowano podobne zjawiska?

Skarżysko-Kamienne. Potężna burza i ulewa nad miastem. Jest nagranie

Prawie wszystkie województwa, wyłączając północno-wschodnią Polskę, zostały objęte ostrzeżeniami IMGW dotyczących burz i ulewnych deszczów. Większość z nich nosi drugi stopień, co oznacza czerwony alert.

Od wschodniej części Małopolski i zachodniej Podkarpacia, przez województwo świętokrzyskie i Mazowsze, po wschodnią część województwa pomorskiego występują burze, najczęściej przyjmujące strukturę klastrów wielokomórkowych. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu lokalnie dochodzącym do około 10-15 mm/10 min. Miejscami burzom towarzyszą porywy wiatru osiągające 60-70 km/h. Możliwe również opady około 2-cm gradu. Komórki burzowe przemieszczają się w kierunku północno-wschodnim - czytamy w komunikacie meteorologicznym IMGW.

Jedna z burz nawiedziła Skarżysko-Kamienną, nie doprowadzając na szczęście do żadnych poważnych zniszczeń, choć strażacy i tak musieli interweniować.

- Na jezdnie lub chodniki zostało powalonych 6 drzew, a jedna z urwanych gałęzi uszkodziła dwa pojazdy stojące na parkingu. Woda zalała rondo Niepodległości Piłsudskiego i jedną z posesji, ale ostatecznie zeszła samoistnie - przekazał "Super Expressowi" mł. kpt. Rafał Maciejczak, rzecznik KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Wideo ze zdarzenia (na dole artykułu) pojawiło się na profilu facebookowym "Sieć Obserwatorów Burz". Jak czytamy w komentarzach, podobne burze i ulewy, którym miejscami towarzyszył grad, pojawiły się również w innych miejscach kraju, m.in. w Gdańsku.

Potężna burza w Warszawie. Połamane drzewa, zniszczone auta, zalane ulice

