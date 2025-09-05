W Kielcach doszło do groźnego wypadku na terenie parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

54-letni mężczyzna, przycinając drzewa, spadł z drabiny prosto na ogrodzenie.

Poszkodowany został ciężko ranny i trafił do szpitala.

Co doprowadziło do upadku i jakie są dalsze ustalenia policji?

Kielce. Wypadek w parafii. 54-latek spadł z drabiny na ogrodzenie

W szpitalu przebywa obecnie 54-latek ranny w wypadku na terenie jednej z parafii w Kielcach w piątek, 5 września. Jak informuje TVP Kielce, do zdarzenia doszło w pobliżu kościoła parafialnego świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po godz. 9 poszkodowany stał na drabinie i przycinał znajdują się tam drzewa, ale w nieznanych okolicznościach spadł z niej, lądując prosto na ogrodzeniu. Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia.

- Mężczyzna został ciężko ranny i trafił do szpitala - przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.