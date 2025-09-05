Przerażający wypadek na terenie parafii w Kielcach! 54-latek w stanie ciężkim. Sprawę bada policja

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-05 18:32

54-letni mężczyzna został ciężko ranny w wypadku na terenie jednej z parafii w Kielcach. W piątek, 5 września, mężczyzna stał na drabinie, prowadząc prace ogrodnicze, ale z nieznanych przyczyn spadł prosto na ogrodzenie. Karetka pogotowia zabrała poszkodowanego do szpitala. Sprawę bada policja.

Kielce. Wypadek na terenie parafii. 54-latek w ciężkim stanie po upadku na ogrodzenie z drabiny

i

Autor: Shuterstock (2)/ Shutterstock 54-letni mężczyzna został ciężko ranny w wypadku na terenie jednej z parafii w Kielcach. W piątek, 5 września, mężczyzna stał na drabinie, prowadząc prace ogrodnicze, ale z nieznanych przyczyn spadł prosto na ogrodzenie, zdj. ilustracyjne
  • W Kielcach doszło do groźnego wypadku na terenie parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
  • 54-letni mężczyzna, przycinając drzewa, spadł z drabiny prosto na ogrodzenie.
  • Poszkodowany został ciężko ranny i trafił do szpitala.
  • Co doprowadziło do upadku i jakie są dalsze ustalenia policji?

Kielce. Wypadek w parafii. 54-latek spadł z drabiny na ogrodzenie

W szpitalu przebywa obecnie 54-latek ranny w wypadku na terenie jednej z parafii w Kielcach w piątek, 5 września. Jak informuje TVP Kielce, do zdarzenia doszło w pobliżu kościoła parafialnego świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po godz. 9 poszkodowany stał na drabinie i przycinał znajdują się tam drzewa, ale w nieznanych okolicznościach spadł z niej, lądując prosto na ogrodzeniu. Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia.

- Mężczyzna został ciężko ranny i trafił do szpitala - przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Bunt parafian w Ząbkach. Nie chcą odwołania wikarego. Napisali nawet do papieża!

Polecany artykuł:

Taki pseudonim miał 17-letni nożownik z Pasłęka. Tym chwalił się w mediach społ…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARAFIA
KIELCE
WYPADEK