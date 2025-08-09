Przełomowe odkrycie polskich naukowców! Znaleźli to w Górach Świętokrzyskich

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-08-09 13:54

Polacy dokonali przełomu w światowej archeologii. Badacze z Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli w Górach Świętokrzyskich najstarsze znane ślady poruszania się kręgowców po lądzie. Liczące ponad 400 milionów lat skamieniałości dowodzą, że pierwsze próby opuszczenia środowiska wodnego podjęły ryby dwudyszne o 10 mln lat przed tak zwanymi tetrapodami, najstarszymi w pełni lądowymi czworonogami.

Góry Świętokrzyskie Podgórze koło Bodzentyna

i

Autor: Piotr Stańczak Widok z Podgórza koło Bodzentyna.

Wielkie odkrycie polskich naukowców. W Górach Świętokrzyskich odsłonili tajemnice początków zwierząt lądowych

Niezwykłe odkrycie naszych naukowców! Badacze z Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli w Górach Świętokrzyskich najstarsze znane ślady poruszania się kręgowców po lądzie. Liczące ponad 400 milionów lat skamieniałości dowodzą, że pierwsze próby opuszczenia środowiska wodnego podjęły ryby dwudyszne – aż 10 milionów lat wcześniej niż najstarsze w pełni lądowe czworonogi, czyli tetrapody. Odkrycia dokonali dr hab. Piotr Szrek, Katarzyna Grygorczyk, dr Sylwester Salwa, dr Patrycja Dworczak oraz prof. Alfred Uchman. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports.

ZOBACZ TEŻ: Co naprawdę Sławosz Uznański-Wiśniewski jadł w kosmosie? Kucharz Mateusz przygotował menu. Bezwzględne obostrzenia

Ryby dwudyszne - "żywe skamieniałości" sprzed milionów lat

Historia ewolucyjna ryb dwudysznych sięga około 415 mln lat, a ich budowa przez ten czas uległa jedynie nieznacznym zmianom, co czyni je tzw. „żywymi skamieniałościami”. Współcześnie spotykane gatunki, m.in. z rodzaju Protopterus, potrafią przemieszczać się po lądzie w poszukiwaniu wody i przetrwać w wysychających zbiornikach, zakopując się w mule i zapadając w letarg. Nowo opisane tropy, nazwane Reptanichnus acutori („czołgający się pionier”), odkryto w latach 2020–2021 w rejonie wsi Ujazd i Kopiec, w opuszczonych kamieniołomach piaskowców. To nie były jedynie odciski płetw – zachowały się ślady wleczenia ciała, odciski tułowia, ogona, a nawet pyska, którym ryba „kotwiczyła się” w podłożu, by podciągnąć resztę ciała. Perfekcyjny stan zachowania zapewniła warstwa pyłu wulkanicznego (tufitu), która niemal natychmiast przykryła świeże ślady, chroniąc je przed zniszczeniem.

Dowód na wcześniejsze „testy” życia na lądzie

Analiza i skanowanie 3D skamieniałości, w połączeniu z eksperymentami z afrykańskimi rybami dwudysznymi Protopterus annectens, pozwoliły ustalić, że ślady z Gór Świętokrzyskich niemal dokładnie odpowiadają tropom pozostawianym przez współczesnych przedstawicieli tej grupy podczas pełzania po odsłoniętym podłożu. – Odkryte przez nas ślady to dowód, że kręgowce podejmowały próby poruszania się po lądzie około 10 milionów lat wcześniej, niż czynili to pierwsi tetrapodzi – podkreśla dr hab. Piotr Szrek. Badacze zauważyli, że ryby z wczesnego dewonu niemal zawsze wbijały pysk w osad, przechylając go w lewo. Z 35 analizowanych śladów aż 100% wykazywało lewostronne ułożenie, co sugeruje przewagę prawej półkuli mózgu. To najstarszy znany przykład lateralizacji u kręgowców.

Super Express Google News
Sonda
Czy byłeś świadkiem wykopalisk archeologicznych?
Quiz. Wielkie odkrycia geograficzne. Aż głupio zdobyć mniej niż 9 punktów!
Pytanie 1 z 11
1. Zacznijmy od podstawy. W którym roku, według Europejczyków, Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki?
Łączenie Politechniki Rzeszowskiej ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
ARCHEOLOGIA