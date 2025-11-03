Na rondzie w Nowym Korczynie (powiat buski) przewróciła się ciężarówka, blokując ruch.

Z naczepy pojazdu na pobocze wysypało się 30 ton jabłek przemysłowych. Przyczyną zdarzenia było pęknięcie resora.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a policja kierowała ruchem do czasu usunięcia pojazdu z drogi.

Przewrócona ciężarówka zablokowała rondo. 30 ton jabłek na drodze

Ciężarówka jechała w stronę Krakowa. Akurat gdy manewrowała na rondzie doszło do niespodziewanego zdarzenia. Jak powiedział kierowca pojazdu, pękł resor i samochód przewrócił się na prawą stronę blokując rondo. Cały ładunek, który przewoził wylądował na poboczu. A było to 30 ton jabłek. Policja kierowała ruchem do momentu usunięcia auta z drogi.

Na miejscu wypadku pojawili się także ludzie, by pozbierać jabłka z pobocza. Niestety leżące na ziemi owoce nie były najlepsze do spożycia. Sadownicy traktują je jako odpad tzw. jabłka drugiej kategorii lub jabłka przemysłowe. Na szczęście kierowcy nic się nie stało, nikt inny też nie ucierpiał.