Rodzinna tragedia w Kielcach! Zabił żonę i synów siekierą. Nowe, makabryczne ustalenia

Rodzinna tragedia w Kielcach. Ofiary miały poważne obrażenia głowy

Wstrząsająca tragedia na jednym z osiedli w Kielcach. W mieszkaniu znaleziono ciała czterech osób – małżeństwa oraz ich dwóch synów. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia, a na jaw wychodzą kolejne makabryczne szczegóły. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Eska, ofiary miały poważne obrażenia głowy.

Według informacji zdobytych przez reporterkę Radia Eska 55-letni mężczyzna najprawdopodobniej zamordował siekierą swoją żonę oraz dwóch synów w wieku 16 i 18 lat. Następnie popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono wiszące na balkonie. Do tragedii prawdopodobnie doszło późnym wieczorem w poniedziałek, 12 października. Sąsiedzi relacjonowali, że około godziny 22 słyszeli niepokojące odgłosy dobiegające z mieszkania rodziny. Dokładny czas śmierci domowników nie został jeszcze ustalony.

Jak ustaliło Radio Eska, mężczyzna podejrzewany o zabójstwo rodziny pracował jako ochroniarz. Nie leczył się psychiatrycznie, a wcześniej nie odnotowano sygnałów świadczących o agresji czy przemocy domowej. Sąsiedzi są wstrząśnięci tragedią. Jedna z mieszkanek przyznała, że znała mężczyznę jedynie z widzenia.

– To był taki zwyczajny człowiek, można było z nim porozmawiać. To, co się dzieje, to jest tragedia. Może zmagał się z depresją albo miał jakieś inne problemy? Trudno powiedzieć – mówi jedna z sąsiadek.

Śledczy badają okoliczności tragedii. Prokuratura zabezpiecza ślady

Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy - informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

- Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli zostaną one ujawnione. Natomiast co do przyczyn zgonów wszystkich tych czterech osób, będziemy mogli się wypowiedzieć dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok – mówi prok. Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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