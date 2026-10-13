Trzy ciała w mieszkaniu, czwarte pod balkonem. Nowe fakty w sprawie koszmaru w Kielcach

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-13 10:42

W Kielcach ujawniono ciała czterech osób: kobiety, dorosłego mężczyzny oraz dwóch nastolatków. Trwa weryfikacja ich tożsamości. Prokuratura nie wyklucza, że zmarłe osoby znajdowały się w relacjach rodzinnych. Jak przekazał "Super Expressowi" prok. Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, jedną z badanym przez śledczych hipotez jest ta dotycząca tzw. samobójstwa rozszerzonego. Na miejscu zdarzenia pracują przedstawiciele służb. Czynności mogą potrwać nawet do końca dnia.

  • W Kielcach odkryto ciała czterech osób: kobiety, dorosłego mężczyzny i dwóch nastolatków.
  • Prokuratura bada hipotezę tzw. samobójstwa rozszerzonego i weryfikuje tożsamość zmarłych, nie wykluczając ich rodzinnych powiązań.
  • Na miejscu zdarzenia pracują służby, a czynności śledcze mogą potrwać do końca dnia.

Szokujące odkrycie w Kielcach. Trzy ciała w mieszkaniu, jedno pod balkonem

Dla mieszkańców osiedla Pod Dalnią w Kielcach wtorkowy (13 października) poranek okazał się przerażającym koszmarem. Jedna z osób mieszkających w tym miejscu zgłosiła służbom, że pod balkonem na drugim piętrze bloku, znajduje się ciało mężczyzny, który nie dawał żadnych oznak życia. Prawda okazała się jeszcze straszniejsza. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, ujawniono ciała trzech kolejnych osób: kobiety, a także dwóch nastolatków. Najprawdopodobniej wszystkie ofiary tragicznego zdarzenia mieszkały razem i znajdowały się w relacjach rodzinnych, jednak śledczy jeszcze nie potwierdzają tożsamości zmarłych. 

Owiana tajemnicą ciągle pozostaje również przyczyna śmierci mieszkańców bloku przy ul. Jagiełły w Kielcach. Niestety wszystko wskazuje na to, że doszło do potwornego rodzinnego dramatu, zakończonego makabrycznym finałem.

- Trzy ciała znajdowały się w mieszkaniu, jedno na balkonie. Weryfikujemy tożsamość tych osób. Nie mogę jeszcze potwierdzić, kim były zmarłe osoby i czy znajdowały się w relacjach rodzinnych. Jedna z badanych hipotez dotyczy samobójstwa rozszerzonego, jednak postępowanie znajdują się na wczesnym etapie i nie wykluczamy żadnej możliwości. Na miejscu pracują służby, w tym prokurator i biegły z zakresu medycyny sądowej. Czynności mogą potrwać nawet do końca dnia - przekazał "Super Expressowi" prok. Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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