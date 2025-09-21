Serwal sawannowy na gigancie. Zakończono poszukiwania

Serwal na wolności

Przez kilka dni mieszkańcy powiatu buskiego żyli w strachu. Po okolicy grasował serwal sawannowy, drapieżny kot, który wydostał się z prywatnej hodowli. Policja apelowała o ostrożność i prosiła, by nie próbować samodzielnie łapać zwierzęcia.

Kot wrócił do domu

W niedzielę rano nastąpił szczęśliwy zwrot akcji. Serwal sam wrócił do domu. Właścicielka natychmiast poinformowała policję, która potwierdziła zakończenie poszukiwań.

- Właścicielka przekazała nam telefonicznie, że dziś rano odnalazła zaginionego serwala sawannowego. W ostatnich dniach otrzymywaliśmy zgłoszenia o jego obecności w różnych miejscach, ale nie udało się go schwytać. Teraz zwierzę szczęśliwie wróciło do właścicielki - powiedział asp. szt. Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Okazuje się, że serwal wydostał się z domu przez... uchylone okno dachowe. Sprytny kot wykorzystał nieuwagę właścicielki i ruszył na zwiedzanie okolicy.

Konsekwencje dla właścicielki. Będzie kara?

Mimo szczęśliwego zakończenia sprawy, właścicielka serwala może ponieść konsekwencje. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w kierunku możliwego wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń, dotyczącego niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Serwal sawannowy – co to za zwierzę? Czy jest groźny?

Serwal sawannowy to gatunek dzikiego kota żyjącego w Afryce, zwykle na obszarach sawann porośniętych wysokimi trawami. Eksperci uspokajają, że zwierzę nie stanowi śmiertelnego zagrożenia dla człowieka, jednak może być niebezpieczne w przypadku osaczenia.

To nie pierwszy tego typu przypadek w Polsce. Wcześniej serwala widziano również na Dolnym Śląsku. Policja apeluje, by w przypadku zauważenia podobnych zwierząt zawsze informować najbliższą jednostkę lub zadzwonić na numer alarmowy 112.