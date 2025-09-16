Egzotyczny kot na wolności. Policja apeluje o ostrożność

Serwal sawannowy uciekł z posesji pod Stopnicą. Policja ostrzega mieszkańców

Do Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju wpłynęło zgłoszenie dotyczące ucieczki serwala sawannowego. Zwierzę wydostało się w nocy z soboty na niedzielę z prywatnej posesji w miejscowości położonej na zachód od Stopnicy.

Serwal sawannowy to dzikie zwierzę pochodzące z Afryki. Charakteryzuje się smukłą sylwetką, długimi nogami i cętkowanym futrem, które przypomina umaszczenie lamparta. Choć zazwyczaj uchodzi za łagodne, policja podkreśla, że w sytuacjach stresowych – gdy jest przestraszony lub głodny – jego zachowanie może być nieprzewidywalne.

Apel policji do mieszkańców

Funkcjonariusze ostrzegają, aby w przypadku zauważenia zwierzęcia zachować szczególną ostrożność. Nie należy podchodzić do serwala ani próbować go schwytać. Próba samodzielnego złapania dzikiego kota może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Osoby, które zauważą zwierzę przypominające serwala sawannowego, powinny jak najszybciej powiadomić policję. Można dzwonić pod numery całodobowe Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju:

47 8045 200

47 8045 205

lub skorzystać z numeru alarmowego 112.

Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że serwal to nie domowy kot, lecz gatunek dziki, wymagający specjalnych warunków. Choć może wyglądać atrakcyjnie i egzotycznie, spotkanie z nim w terenie może być ryzykowne. Niedawno pisaliśmy, że serwala zauważono również w woj. dolnośląskim.