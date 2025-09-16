Do wypadku doszło w poniedziałek (15.09) około godz. 17 na DK 79 w Sośniczanach.

44-letnia kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa podczas skrętu w lewo.

Motocyklista, 62-letni duchowny, został ciężko ranny i przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Ofiarą jest ks. kan. Stanisław Chmielewski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu.

Kapłan święcenia przyjął w 1988 roku i posługiwał w wielu parafiach diecezji sandomierskiej.

W poniedziałek (15.09) doszło do tragicznego wypadku na DK 79 w Sośniczanach (pow. sandomierski). Około godziny 17 motocyklista zderzył się z osobówką. - Kierująca osobowym fordem trzeźwa 44-latka poruszająca się od Sandomierza w kierunku Łoniowa podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu z przeciwnego kierunku 62-letniemu motocykliście - przekazała portalowi "Echo Dnia" Iwona Paluch, oficer prasowy KPP w Sandomierzu. Ciężko ranny motocyklista został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł.

W wypadku zginął ksiądz Stanisław Chmielewski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu. Diecezja Sandomierska wydała komunikat w sprawie śmierci kapłana. "Ks. kan. Stanisław Chmielewski urodził się 20 maja 1963 roku w Koprzywnicy. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1982-1988). Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 roku. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Kunów (1988-1991), Skarżysko Kościelne (1991-1993), Ostrowiec – MB Saletyńskiej (1993-1996), Pysznica (1996-1998), Stale (1998-2001), Połaniec – MB Wspomożenia Wiernych (2001-2004), Janów Lubelski – św. Jadwigi (2004). Pełnił urząd proboszcza w Otoroczu (2004), Osieku oraz w Sandomierzu – Podwyższenia Krzyża Świętego" - czytamy na stronie diecezji.