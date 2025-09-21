Śmiertelny wypadek motocyklisty. Nie żyje młody policjant kieleckiej drogówki

Śmiertelny wypadek w Stopnicy

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Piotrowskiego z drogą krajową nr 73 w Stopnicy (pow. buski). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 75-letni kierowca lexusa, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dwóm motocyklistom. Niestety, jeden z nich – 27-letni funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach – nie zdołał wyhamować i uderzył w bok samochodu.

Młody policjant zginął na miejscu

Na miejsce wypadku natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętej reanimacji, życia młodego policjanta nie udało się uratować. Funkcjonariusz w chwili wypadku nie był na służbie i jechał prywatnym motocyklem.

Utrudnienia w ruchu i policyjne śledztwo

Po wypadku droga krajowa nr 73 w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana. Policjanci kierowali ruch objazdami drogami lokalnymi. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracowali funkcjonariusze, którzy ustalali szczegółowe okoliczności tragedii. Ruch na trasie przywrócono około godziny 16:20.

Kielecka policja w żałobie

Komenda Miejska Policji w Kielcach wydała komunikat w sprawie śmierci funkcjonariusza i złożyła jego rodzinie kondolencje.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś, w wyniku tragicznego wypadku w Stopnicy, zginął funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, który na co dzień pełnił służbę w Wydziale Ruchu Drogowego.Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje.Cześć Jego pamięci!".