Lawina pomocy po śmierci 35-latki. Ludzie nie byli obojętni na los Oliwki i Kacpra, którzy stracili mamę

Michał Michalak
2025-10-22 15:30

Wielkie serca pokazały osoby, które postanowiły wspomóc zbiórką na rzecz 11-letniej Oliwii i 16-letniego Kacpra. Rodzeństwo ze Starachowic straciło kilka dni temu swoją mamę, która zmarła wskutek obrażeń odniesionych w wypadku w zakładzie produkcyjnym przy ul. 1 Maja. 35-latka trafił do szpitala z ranami głowy, ale zmarła w placówce. Kulisy zdarzenia bada policja.

Wypadek w starachowickich zakładach

  • W Starachowicach doszło do tragicznego wypadku w pracy, który kosztował życie 35-letnią Paulinę.
  • Osierociła dwójkę dzieci: 11-letnią Oliwkę i 16-letniego Kacpra, którzy trafili pod opiekę dziadków.
  • Lokalna połeczność zebrała już ponad 180 tysięcy złotych na wsparcie  i bieżące potrzeby dzieci.
Starachowice. Zbiórka dla rodzeństwa. Ich mama zmarła wskutek wypadku w pracy

Wystarczyło kilka dni, by ludzie zebrali na pomoc 11-letniej Oliwce i 16-letniemu Kacprowi ze Starachowic ponad 180 tys. Niezależnie od tego, na jakiej kwocie zamknie się ostatecznie kwesta, nikt nie zrekompensuje rodzeństwu straty matki.

35-letnia Paulina zmarła w szpitalu, po tym jak została ciężko ranna w wypadku podczas pracy w zakładzie produkcyjnym przy ul. 1 Maja w Starachowicach. W piątek, 17 października, kobieta odniosła obrażenia głowy i straciła przytomność. Trzy dni później policja poinformowała, że poszkodowana nie żyje.

35-letnia pracownica uległa ciężkiemu wypadkowi przy pracy, tj. została przygnieciona przez autobus na linii montażowej. Wezwane na miejsce służby medyczne zabrały ją do szpitala - poinformowała wstępnie prokuratura, odnosząc się do przyczyn zdarzenia.

35-latka wychowywała dwoje dzieci samotnie, a po jej śmierci jej córka i syn trafili pod opiekę dziadków - rodziców kobiety. Zbiórka pieniędzy powstała zresztą na prośbę rodziny i innych bliskich zmarłej. Jak podkreślają jej organizatorzy na Zrzutka.pl, to jedyna oficjalna kwesta na rzecz Kacpra i Oliwki.

Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na:

  • wsparcie psychologiczne dla dzieci;
  • bieżące potrzeby życia codziennego (żywność, odzież, edukację itp.);
  • zapewnienie im stabilności i bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i lata;
a Fundacja Zdążyć przed Panem Bogiem, która objęła patronat nad zbiórką, nie pobiera żadnych opłat ani prowizji – każda złotówka trafi bezpośrednio do dzieci. Link do kwesty znajduje się TUTAJ.
