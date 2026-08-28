Świętokrzyskie. Dwie ciężarówki zderzyły się na DK 74 w Ćmińsku. Jeden z kierowców walczy o życie

Dawid Bąk
2026-08-28 7:51

W piątek nad ranem na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Ćmińsk doszło do poważnego zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z prowadzących zignorował przepisy i nie ustąpił pierwszeństwa. Obydwaj mężczyźni z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala, a na trasie wprowadzono ruch wahadłowy. Policja ostrzega, że utrudnienia potrwają przez kilka godzin.

Zderzenie ciężarówek w Ćmińsku. Sprawca nie ustąpił pierwszeństwa

W piątek po godzinie 4:00, na drodze krajowej nr 74 w Ćmińsku doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Według pierwszych raportów policji winę za zdarzenie najprawdopodobniej ponosi kierowca pojazdu marki DAF, który podczas wyjazdu z lokalnej drogi na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa 28-letniemu kierowcy ciężarówki marki Volvo.

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Z uwagi na obrażenia obaj kierujący trafili do szpitala. Kierowca Dafa to 64-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego. Przebywa w szpitalu z obrażeniami które lekarze określili jako stan zagrażający życiu. Od obu kierujących zostanie pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków odurzających. Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.

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Służby przewidują, że utrudnienia na tym odcinku DK 74 potrwają przynajmniej do godzin południowych.

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