Świętokrzyskie. Dwie ciężarówki zderzyły się na DK 74 w Ćmińsku. Jeden z kierowców walczy o życie

Zderzenie ciężarówek w Ćmińsku. Sprawca nie ustąpił pierwszeństwa
W piątek po godzinie 4:00, na drodze krajowej nr 74 w Ćmińsku doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Według pierwszych raportów policji winę za zdarzenie najprawdopodobniej ponosi kierowca pojazdu marki DAF, który podczas wyjazdu z lokalnej drogi na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa 28-letniemu kierowcy ciężarówki marki Volvo.
Z uwagi na obrażenia obaj kierujący trafili do szpitala. Kierowca Dafa to 64-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego. Przebywa w szpitalu z obrażeniami które lekarze określili jako stan zagrażający życiu. Od obu kierujących zostanie pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków odurzających. Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.
Służby przewidują, że utrudnienia na tym odcinku DK 74 potrwają przynajmniej do godzin południowych.