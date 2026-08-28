Świętokrzyskie. Dwie ciężarówki zderzyły się na DK 74 w Ćmińsku. Jeden z kierowców walczy o życie

W piątek nad ranem na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Ćmińsk doszło do poważnego zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z prowadzących zignorował przepisy i nie ustąpił pierwszeństwa. Obydwaj mężczyźni z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala, a na trasie wprowadzono ruch wahadłowy. Policja ostrzega, że utrudnienia potrwają przez kilka godzin.